У підручниках «Основи здоров’я» розповідають, що жертви згвалтування часто самі винні, бо ... одягли коротку спідницю



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Восьмикласницям у підручниках «Основи здоров’я» радять не провокувати ґвалтівників короткими спідницями і декольте

Міністерство освіти і науки рекомендувало і профінансувало друк підручників у 2016 році

В учнів 5—9 класів є обов’язковий предмет «Основи здоров’я». Восьмикласники проходять тему про сексуальне насильство. Їм розповідають, що жертви часто самі винні, що їх зґвалтували, тому що одягли коротку спідницю або «багатозначно дивилися» на насильника. Міністерство освіти і науки рекомендувало і профінансувало друк підручників у 2016 році. Наступного року тему виключили з програми, але книжки продовжують використовувати у школах. Їх можна знайти на сайті Інституту модернізації змісту освіти при МОН.

Видання The babel розповідає про те, що пишуть у цих підручниках.

«Основи здоров’я», 8 клас. Автори Іван Бех, Тетяна Воронцова, Володимир Пономаренко, Станіслав Страшко. Наклад — майже 186 тисяч примірників

У цьому підручнику дітям радять не ходити вечорами самим, особливо в «нарядному або надто відвертому вбранні». «Утримуйтесь від того, що може бути сприйняте як ваша легкодоступність і готовність до сексуальних стосунків (загравань, двозначних натяків, багатозначних поглядів, торкань), — пишуть автори. — Адже яскравий макіяж і декольте провокують ґвалтівника і створюють враження, що ви не проти інтимних стосунків».

«Основи здоров’я», 8 клас. Автори Іван Бех, Тетяна Воронцова, Володимир Пономаренко, Станіслав Страшко

«Основи здоров’я», 8 клас. Автор Ольга Тагліна. Наклад — майже 58 тисяч примірників

Дітям пропонують вирішити кілька задач. Одна з них — про восьмикласницю Аліну, яка вирішила піти погуляти з яскравим макіяжем, у короткій спідниці та туфлях на підборах. «Як ви вважаєте, чию увагу може привернути такий вигляд?» — питає автор. Таку поведінку дівчат-підлітків вона називає «необачною».





«Основи здоров’я», 8 клас. Автор Ольга Тагліна

«Основи здоров’я», 8 клас. Автори Наталія Гущина, Світлана Василенко, Лариса Колотій. Наклад — майже 8 тисяч примірників

Тут дітям нагадують про правила етикету, які існували для жінок у ХІХ сторіччі. Тоді дівчині не можна було виходити одній із дому, залишатися наодинці з юнаком чи чоловіком. «Вона мала вдягатися просто, говорити тихо, не сміятися голосно. Її батьки ретельно стежили за тим, що вона читає, з ким знайомиться і спілкується», — йдеться в підручнику. Сучасні правила безпеки для дівчат не дуже відрізняються, пишуть автори.

«Основи здоров’я», 8 клас. Автори Наталія Гущина, Світлана Василенко, Лариса Колотій

«Основи здоров’я», 8 клас. Автори Тетяна Бойченко, Іван Василашко, Олена Гурська. Наклад невідомий

Автори пишуть, що понад 60 відсотків потерпілих самі спровокували злочин своєю легковажною поведінкою. Тут ідеться не тільки про зґвалтування, але й, наприклад, про крадіжки. Якщо лишаєте ключ біля дверей або авто без нагляду — не дивуйтеся, що вас пограбують, стверджують у підручнику. Якщо дівчата вдягають короткі спідниці або голосно розмовляють на вечірці — значить, провокують ґвалтівника. «Трапляється, що дівчата поводяться легковажно, фліртують із випадковими знайомими. Така поведінка може спровокувати чи не найтяжчий злочин — сексуальне насильство», — пишуть автори.

«Основи здоров’я», 8 клас. Автори Тетяна Бойченко, Іван Василашко, Олена Гурська

«Основи здоров’я», 8 клас. Автори Тетяна Бойченко, Іван Василашко, Олена Гурська

Нагадаємо, раніше писали, що автори шкільних підручників «Основи сім’ї» для 10-11 класів радять сімейним парам практикувати «сексуальне мовчання» та дивують іншими одкровеннями про гріх, аборти та секс.