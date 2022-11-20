Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Україна вийшла з Міжнародного центру наукової та технічної інформації: названо причину

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна вийшла з Міжнародного центру наукової та технічної інформації: названо причину
Штаб-квартира організації розташована у Москві
фото ілюстративне

Функції організації, що забезпечувала участь України у діяльності центру було покладено на Український інститут науково-технічної та економічної інформації

Український уряд на засіданні 18 листопада ухвалив постанову, за якою Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації. Його штаб-квартира розташована у Москві. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України 19 листопада.

Там зазначили, що рішення ухвалили з урахуванням «неприйнятності співпраці з країною-агресором у науково-технічній сфері».

Міжнародний центр наукової та технічної інформації (МЦНТІ) заснований 22 державами у 1969 році, Україна набула членства у 1993 році. Відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй цей центр внесений до реєстру ООН як самостійна міжнародна організація.

Функції організації, що забезпечувала участь України у діяльності центру було покладено на Український інститут науково-технічної та економічної інформації.

Як йдеться на сайті центру, він здійснював організацію досліджень та розробок щодо нових інформаційних технологій, налагодження та забезпечення доступу до світових інформаційних систем та мереж передачі даних тощо.

Раніше повідомлялось, що Україна побудує багаторівневу систему протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Ллойд Остін розповів, чи США втягнуться у війну з Росією.

Також стало відомо, чи було офіційне звернення Кремля щодо мирних переговорів.

Читайте також: Війна Росії з Україною: Іран придумав схему, як уникнути санкцій
Теги: наука Україна росія Москва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська пропаганда маніпулює на темах, які стосуються ЛГБТ-людей
«Ти або росіянин, або гей». Що транслює російська пропаганда у соціальних мережах
Вчора, 12:23
Російські винищувачі здійснили пролетіли низько над кораблями НАТО
Росія влаштувала провокацію у зоні навчань НАТО
Вчора, 06:15
Мобілізовані підрозділи завершили навчання в Брестській області Білорусі
Росія в найближчі тижні залучить додаткові сили з Білорусі – висновок ISW
Сьогодні, 05:49

Наука та освіта

Україна вийшла з Міжнародного центру наукової та технічної інформації: названо причину
Україна вийшла з Міжнародного центру наукової та технічної інформації: названо причину
Археологи знайшли під Тернополем древнє поховання скіфів (фото)
Археологи знайшли під Тернополем древнє поховання скіфів (фото)
Спалені книжки та знищені меблі. МОН розповів про стан херсонських шкіл після окупації
Спалені книжки та знищені меблі. МОН розповів про стан херсонських шкіл після окупації
Українці написали диктант Національної єдності: куди надсилати текст
Українці написали диктант Національної єдності: куди надсилати текст
Русифікація освіти на Харківщині: оприлюднено секретні документи окупантів
Русифікація освіти на Харківщині: оприлюднено секретні документи окупантів
Переселенці мають право навчатися безплатно у будь-якому виші країни – Верещук
Переселенці мають право навчатися безплатно у будь-якому виші країни – Верещук

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
245K
Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні
180K
Наступ із Білорусі: у Лукашенка зробили заяву
83K
Український дипломат припустив, чи можуть Китай та США домовитися за спиною Путіна
76K
Посол України в Індонезії про виступ Лаврова: Нормальна людина не зможе це слухати без стакана горілки
70K
Відключення світла: які обмеження діятимуть у суботу
57K
Чи треба тікати з країни? Міненерго зробило заяву

Новини

Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
Вчора, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
Вчора, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту