Україна вийшла з Міжнародного центру наукової та технічної інформації: названо причину

Функції організації, що забезпечувала участь України у діяльності центру було покладено на Український інститут науково-технічної та економічної інформації

Український уряд на засіданні 18 листопада ухвалив постанову, за якою Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації. Його штаб-квартира розташована у Москві. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України 19 листопада.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Там зазначили, що рішення ухвалили з урахуванням «неприйнятності співпраці з країною-агресором у науково-технічній сфері».

Міжнародний центр наукової та технічної інформації (МЦНТІ) заснований 22 державами у 1969 році, Україна набула членства у 1993 році. Відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй цей центр внесений до реєстру ООН як самостійна міжнародна організація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Функції організації, що забезпечувала участь України у діяльності центру було покладено на Український інститут науково-технічної та економічної інформації.

Як йдеться на сайті центру, він здійснював організацію досліджень та розробок щодо нових інформаційних технологій, налагодження та забезпечення доступу до світових інформаційних систем та мереж передачі даних тощо.

Раніше повідомлялось, що Україна побудує багаторівневу систему протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Ллойд Остін розповів, чи США втягнуться у війну з Росією.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також стало відомо, чи було офіційне звернення Кремля щодо мирних переговорів.