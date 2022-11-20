Україна побудує багаторівневу систему протиповітряної оборони – Єрмак

Україна разом із найближчими союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит

Україна та її міжнародні партнери наполегливо працюють над створенням декларації про дієвий повітряний щит. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час виступу на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі.

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«Ефективний захист нашого неба – важлива складова гарантій безпеки. Тому Україна разом із найближчими союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит», – сказав Єрмак.

За його словами, Україна та її союзники мають на меті побудувати комплексну багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони України.

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«Це буде внеском у спільну авіаційну безпеку всього Європейського континенту», – зазначив керівник ОП.

Він також наголосив, що ефективна протиракетна оборона необхідна Україні «дуже оперативно, до настання зими».

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