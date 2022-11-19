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Ллойд Остін розповів, чи США втягнуться у війну з Росією

Юрій Лящук
glavcom.ua
Ллойд Остін розповів, чи США втягнуться у війну з Росією
Міністр оборони США заявив, що Росія порушує закони війни
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати Америки і надалі допомагатимуть Україні у війні проти РФ

Війна Росії проти України може спричинити новий виток поширення ядерної зброї серед авторитарних держав. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

«Соратники Путіна по автократії спостерігають за тим, що відбувається. І вони цілком можуть дійти висновку, що отримання ядерної зброї дасть їм власну ліцензію на полювання», – заявив Остін.

Він заявив, що Росія порушує закони війни і «це не просто недогляд, не виняток із правил, це – звірства».

Також Ллойд Остін сказав, що Сполучені Штати не втягуватимуться у війну, яка є вибором президента Росії Путіна, але запевнив, що і надалі допомагатимуть Україні.

«Ми допомагаємо їм стати більш гнучкими та стійкими», – сказав Остін.

Раніше міністр оборони США пояснив, чому війна взимку вигідна українцям.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пріоритетом для України на сьомому засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») залишається захист неба.

Також Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Нагадаємо, триває 269-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

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Теги: війна ядерна зброя росія Україна США

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