Чи було офіційне звернення Кремля щодо мирних переговорів: відповідь Офісу президента

Перший крок до переговорів – виведення військ із території України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запеввнив, що російська влада офіційно не зверталася до України щодо мирних переговорів. Про це голова ОП сказав для The Guardian.

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«У нас немає офіційної заявки російської сторони про переговори», – заявив Єрмак.

Він вкотре наголосив, що переговори України та Росії неможливі до того часу, допоки кремлівський диктатор Володимир Путін не виведе свої війська із України.

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«Перші кроки, які необхідно зробити з російської сторони, – це вивести всі російські війська з території України», – підкреслив Єрмак.

Раніше Зеленський назвав головні умови для початку діалогу з Росією.

Також радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією, але для їх реалізації є певні умови.

Нагадаємо, триває 269-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За поточну добу ворог завдав два ракетних удари та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ракетного удару російських окупантів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міста Святогірськ.

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