Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чи було офіційне звернення Кремля щодо мирних переговорів: відповідь Офісу президента

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чи було офіційне звернення Кремля щодо мирних переговорів: відповідь Офісу президента
Путін повинен вивести війська з України
фото з відкритих джерел

Перший крок до переговорів – виведення військ із території України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запеввнив, що російська влада офіційно не зверталася до України щодо мирних переговорів. Про це голова ОП сказав для The Guardian.

«У нас немає офіційної заявки російської сторони про переговори», – заявив Єрмак.

Він вкотре наголосив, що переговори України та Росії неможливі до того часу, допоки кремлівський диктатор Володимир Путін не виведе свої війська із України. 

«Перші кроки, які необхідно зробити з російської сторони, – це вивести всі російські війська з території України», – підкреслив Єрмак.

Раніше Зеленський назвав головні умови для початку діалогу з Росією.

Також радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією, але для їх реалізації є певні умови.

Нагадаємо, триває 269-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За поточну добу ворог завдав два ракетних удари та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ракетного удару російських окупантів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури міста Святогірськ.

Читайте також: Бої на Донеччині та відновлення енергетики: Зеленський провів засідання Ставки
Теги: переговори Україна росія Офіс президента війна Андрій Єрмак

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США надали Україні величезну кількість зимового спорядження
Міністр оборони США пояснив, чому війна взимку вигідна українцям
16 листопада, 22:29
Під час війни в Україні вбито понад 400 дітей
Заступниця генсека ООН розповіла, як повинна завершитись війна в Україні
17 листопада, 05:28
Війна в Україні є спільною проблемою усіх країн
Війна є спільною проблемою: Макрон просить країни Азії збільшити тиск на Росію
Сьогодні, 05:14

Політика

Чи було офіційне звернення Кремля щодо мирних переговорів: відповідь Офісу президента
Чи було офіційне звернення Кремля щодо мирних переговорів: відповідь Офісу президента
Бої на Донеччині та відновлення енергетики: Зеленський провів засідання Ставки
Бої на Донеччині та відновлення енергетики: Зеленський провів засідання Ставки
Дипломат: Жодна риторика на Кремль не подіє. Тільки фізичний вплив
Дипломат: Жодна риторика на Кремль не подіє. Тільки фізичний вплив
Зеленський і Сунак вшанували пам’ять українських захисників і жертв Голодомору (відео)
Зеленський і Сунак вшанували пам’ять українських захисників і жертв Голодомору (відео)
Зустріч Зеленського із Сунаком: перші деталі (фото)
Зустріч Зеленського із Сунаком: перші деталі (фото)
Сунак анонсував новий пакет військової допомоги Україні
Сунак анонсував новий пакет військової допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
424K
Білий дім назвав «найкращий варіант» завершення війни в Україні
176K
Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні
84K
Наступ із Білорусі: у Лукашенка зробили заяву
80K
Український дипломат припустив, чи можуть Китай та США домовитися за спиною Путіна
68K
Відключення світла: які обмеження діятимуть у суботу
66K
Прем’єр-міністр Польщі розповів, що може втягнути його країну у війну з РФ

Новини

Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
Сьогодні, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
Сьогодні, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту