Українська вчителька розповіла про реалії роботи у школі під час епідемії коронавірусу



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Оксана Вітчук розповіла про реалії роботи у школі під час коронавірусу Фото: Facebook Oksana Vitchuk

«Ми в щитках, по спині тече, в очах все пливе» – вчителька

Вчителька Бабинського ліцею на Рівненщині Оксана Вітчук розповіла про реалії роботи в умовах адаптивного карантину.

Відповідний пост вона опублікувала у своєму Facebook, наголосивши, що працюють педагоги у дуже важких умовах.

«Ми по 8 уроків у щитках, коли по спині тече, а в очах все пливе. Ми не маємо часу випити води, бо постійно чергуємо у своїх класах, ми щоденно дихаємо випарами антисептиків і деззасобів», – наголосила Вітчук.

Водночас вчителька обурилася критикою, яка від початку навчального року виливається у соцмережах на працівників освіти.

«Шановні, вчителі не працюють у сфері обслуговування, їх справа вчити, а не міняти маски, обробляти руки, робити термометрію, дезінфікувати поверхні, слідкувати за станом дітей щохвилини, це не входить в наші щоденні обов’язки! Але ми це робимо, щодня, допомагаючи персоналу забезпечити безпечне перебування Ваших дітей у закладі!» – наголосила пані педагог.

Вона закликала батьків, не купувати квітів чи додаткових матеріалів для дітей, якщо вони не мають бажання цього робити.

«Ваше право купувати чи ні зошити для контрольних і лабораторних робіт, держава, на жаль, не забезпечує цим, якщо Ви вважаєте, що не треба, то не треба, школу закінчують усі!!! Не купуйте квітів, якщо не маєте особистого бажання, аби потім розказувати, як потратились; не виявляйте інших способів уваги лише для того, аби потім це стало постом для обговорення у соцмережах», – написала Вітчук.

Вона закликала поважати вчителів і триматися разом, щоб перемогти труднощі.

«Лікарів реабілітував коронавірус, а педагогів??? Що нам ще потрібно для того, аби ми врешті стали одне до одного ближче? Ми пливемо в одному човні, а гребемо у різні сторони. Потонемо разом зрештою, бо не вийде заробити власний авторитет, поливаючи брудом інших», – зауважила вчителька.

Публікацію вчительки у Facebook надрукувало багато ЗМІ. Оксана Вітчук відреагувала на ці публікації і попросила не перекручувати її слова і не виривати їх з контексту.

«Один день ти знаходишся офлайн, а стаєш відомою на всю Україну, більше 80000 переглядів і поширень. Вдячна усім за підтримку, Але я б дуже просила усіх, хто поширив, в тому числі ЗМІ і газети, не перекручувати моїх слів і не виривати їх з контексту.

Бо мій пост був не проте, як нам важко, ми звикли працювати у різних умовах і карантин не виняток, а мова про тиск суспільства, влади, ЗМІ, і батьківської спільноти на особистість педагога і спосіб пошуку порозуміння.

За словами Оксани, меседж був простим – дайте вчителям України спокійно працювати і якісно виконувати свою роботу! Вчителям важко реабілітувати свою професію, позиціонувати її як престижну, в умовах, коли кожен дозволяє собі принижувати честь і гідність людей, з яких, власне, і починається суспільство.

«Тому читайте уважно, а не крізь рядки і будь ласка, не перекручуйте моїх слів, задля власної вигоди», – підкреслила Вітчук.