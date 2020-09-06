  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Минулої доби в Києві виявили коронавірус у 240 мешканців

    • Розсилка
    <p>Минулої доби померли шість мешканців столиці</p> - Минулої доби в Києві виявили коронавірус у 240 мешканців

    Минулої доби померли шість мешканців столиці

    Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі

    За минулу добу в Києві коронавірус виявили ще в 240 людей. 6 хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    «Кількість хворих на коронавірус у Києві збiльшилась за минулу добу на 240 людей. Шестеро хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 240 киян. На сьогодні в столиці вже 15 032 підтверджених випадки захворювання на COVID-19», – повідомив Кличко.

    Серед тих, хто захворіли: 123 жінки віком від 18 до 93 років, 102 чоловіка віком 21 до 86 років, 6 дівчаток від 1 до 16 років та 9 хлопчиків від 4 до 17 років. 

    Захворіли, зокрема, 13 медпрацівників.

    До лікарень столиці госпіталізували 47 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за минулу добу 18 людей. Усього коронавірус подолали 4731 мешканець Києва.

    1599384439

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 36, в Дарницькому – 33. Та 32 випадки в Деснянському районі, – зазначив мер. – Не нехтуйте правилами, будьте свідомими і обережними! Бережіть себе!», – наголосив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, за минулу добу, 5 вересня в Україні зафіксовано 2107 нових випадків коронавірусу, це на 729 випадків менше, ніж минулої доби (2836).

    Одужали – 578 (вчора 937), померли – 35 (вчора 51).

    Загалом одужали 62227 осіб, летальних випадків – 2846.

    У Києві виявлено хворих 240 осіб (вчора 315). Також 151 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 172) і 188 – на Львівщині (вчора 195), 141 – на Харківщині (вчора 380), 176 – в Івано-Франківській (вчора 166), Одеська область – 120 випадків (вчора 222).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      135894
    • Хворіють
      70821
    • Одужали
      62227
    • Померли
      2846

    Як повідомлялося, станом на 4 вересня в Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків більше, ніж минулої доби (2723).

    Одужали – 1036 (вчора 937), померли – 50 (вчора 51).

    Загалом одужали 61649 осіб, летальних випадків – 2811.

    У Києві виявлено хворих 315 осіб (вчора 319). Також 172 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 162) і 195 – на Львівщині (вчора 196), 380 – на Харківщині (вчора 371), 166 – в Івано-Франківській (вчора 160), Одеська область – 222 випадки.

    Віталій Кличко Київ мер коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ