Минулої доби в Києві виявили коронавірус у 240 мешканців



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Минулої доби померли шість мешканців столиці

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі

За минулу добу в Києві коронавірус виявили ще в 240 людей. 6 хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Кількість хворих на коронавірус у Києві збiльшилась за минулу добу на 240 людей. Шестеро хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 240 киян. На сьогодні в столиці вже 15 032 підтверджених випадки захворювання на COVID-19», – повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 123 жінки віком від 18 до 93 років, 102 чоловіка віком 21 до 86 років, 6 дівчаток від 1 до 16 років та 9 хлопчиків від 4 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 13 медпрацівників.

До лікарень столиці госпіталізували 47 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 18 людей. Усього коронавірус подолали 4731 мешканець Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 36, в Дарницькому – 33. Та 32 випадки в Деснянському районі, – зазначив мер. – Не нехтуйте правилами, будьте свідомими і обережними! Бережіть себе!», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 вересня в Україні зафіксовано 2107 нових випадків коронавірусу, це на 729 випадків менше, ніж минулої доби (2836).

Одужали – 578 (вчора 937), померли – 35 (вчора 51).

Загалом одужали 62227 осіб, летальних випадків – 2846.

У Києві виявлено хворих 240 осіб (вчора 315). Також 151 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 172) і 188 – на Львівщині (вчора 195), 141 – на Харківщині (вчора 380), 176 – в Івано-Франківській (вчора 166), Одеська область – 120 випадків (вчора 222).

Коронавірус в Україні

Всього 135894

Хворіють 70821

Одужали 62227

Померли 2846

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Як повідомлялося, станом на 4 вересня в Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків більше, ніж минулої доби (2723).

Одужали – 1036 (вчора 937), померли – 50 (вчора 51).

Загалом одужали 61649 осіб, летальних випадків – 2811.

У Києві виявлено хворих 315 осіб (вчора 319). Також 172 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 162) і 195 – на Львівщині (вчора 196), 380 – на Харківщині (вчора 371), 166 – в Івано-Франківській (вчора 160), Одеська область – 222 випадки.