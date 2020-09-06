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    Здоров'я

    Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіло 2107 людей

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    Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіло 2107 людей

    Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 2846

    За минулу добу, 5 вересня в Україні зафіксовано 2107 нових випадків коронавірусу, це на 729 випадків менше, ніж минулої доби (2836).

    Одужали – 578 (вчора 937), померли – 35 (вчора 51).

    Загалом одужали 62227 осіб, летальних випадків – 2846.

    У Києві виявлено хворих 240 осіб (вчора 315). Також 151 випадок зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 172) і 188 – на Львівщині (вчора 195), 141 – на Харківщині (вчора 380), 176 – в Івано-Франківській (вчора 166), Одеська область – 120 випадків (вчора 222).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      135894
    • Хворіють
      70821
    • Одужали
      62227
    • Померли
      2846

    Як повідомлялося, станом на 4 вересня в Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків більше, ніж минулої доби (2723).

    Одужали – 1036 (вчора 937), померли – 50 (вчора 51).

    Загалом одужали 61649 осіб, летальних випадків – 2811.

    У Києві виявлено хворих 315 осіб (вчора 319). Також 172 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 162) і 195 – на Львівщині (вчора 196), 380 – на Харківщині (вчора 371), 166 – в Івано-Франківській (вчора 160), Одеська область – 222 випадки.

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