Українські вчителі виправлятимуть текст у підручнику з хімії

В шкільному посібнику заміняють сторінку про лікування раку содою

Інститутом модернізації змісту освіти на адресу середніх шкіл розіслано лист, яким пропонується вклеїти нову сторінку в підручник з хімії для 9 класу. Як повідомляє «Дзеркало тижня», потрібно буде вручну замінити сторінку, на якій повідомлялося про корисність соди для лікування раку. Замість неї видавництво «Грамота» підготувало інший текст, на цей раз присвячений йодованій солі і без згадування про онкологію.

Схоже, вчителям хімії буде чим зайнятися під час канікул. Адже, якщо у школі кілька класів по 30-40 учнів, їм доведеться вирізати і вклеїти новий текст у близько сотні підручників, пише видання.

Текст листа Інституту модернізації змісту освіти

У коментарі «Суспільному» очільник Інституту модернізації змісту освіти Євген Баженков заявив, що таке виправлення є звичайною практикою та передбачене угодою з видавництвом.

«Це звичайна практика та умови договору з видавництвом, яким передбачено, що у разі виявлення помилки видавництво власним коштом передруковує відповідну сторінку та надсилає її до навчальних закладів. І це найефективніший спосіб оперативно усунути недолік. Оскільки підручники знаходяться в учнів», – сказав він.

Водночас Баженков уточнив, що додатково підручник не перевіряли.

Сторінка, що пропонується до вилучення

Нагадаємо, в середині листопада розгорівся скандал щодо підручника з хімії для учнів 9 класу, в якому йдеться про користь соди у боротьбі з онкологічними захворюваннями. В одному з параграфів сказано, що водний розчин соди слід пити для «профілактики і лікування онкозахворювань, пом'якшення кашлю при застуді» і при деяких інших хворобах. Такі рекомендації обурили громадськість. Підручник був надрукований накладом 40 175 примірників у 2017 році за часів міністра освіти Лілії Гриневич.

Це далеко не перший скандал, повʼязаний із змістом навчальних посібників. Так, нещодавно Міністерство освіти та науки доручило направити на експертизу підручник «Захист вітчизни» з зображенням начебто військових Російської Федерації. Перед цим міністерство профінансувало випуск підручника «Охорона здоровʼя» з інформацією, що жертви зґвалтувань буцімто самі провокують нападників, одягаючи короткі спідниці.