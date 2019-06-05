В київській профспілці освітян стурбовані, що вчителів-пенсіонерів переведуть на контракт



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Світлина з відкритих джерел

Одним із недоліків законопроекту «Про повну загальну середню освіту» Яцунь вбачає переведення працівників-пенсіонерів на контрактну форму.

Законопроект «Про повну загальну середню освіту» Верховна Рада України прийняла за основу. Серед позитиву варто відмітити: до 20% доплати за наставництво над молодими педагогами (педагогічна інтернатура), доплата за перевірку навчальних робіт (сьогодні оплачується тільки перевірка зошитів). Але законопроект містить низку недоліків. Про це розповів голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь

Одним із недоліків законопроекту «Про повну загальну середню освіту» Яцунь вбачає переведення працівників-пенсіонерів на контрактну форму. «Тут містяться ознаки дискримінації (ст. 22 педпрацівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від 1 до 3-х років) Переведення працівників на строкові трудові договори без їхньої згоди порушує ст. 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, суперечить рекомендаціям МОП 162, 166 та згідно із Законом України «Про засади запобігання і протидії дискримінації в Україні» є дискримінацією. Запровадження такої новації може призвести до масових звернень педагогічних працівників до суду за захистом своїх прав», - пояснює Яцунь.

Він також наголошує, що законодавчо закріплюється можливість наповнювати класи більше, ніж 30 учнями, якщо дозволяють санітарні норми. «Це призведе до зростання інтенсивності праці педагогічних працівників (голосове навантаження, виховна робота класного керівника тощо) та знизить рівень засвоєння учнями навчального матеріалу», - продовжує Яцунь.

Голова профспілки стурбований, що з’являються додаткові підстави для звільнення керівників закладів освіти, наприклад за будь-яке порушення прав учнів чи працівників, що встановлено рішенням суду. «Наразі чинним Кодексом законів про працю України передбачені підстави для звільнення керівників, у тому числі за систематичне невиконання посадових обов‘язків, одноразове грубе порушення керівником трудових обов‘язків. Розширення підстав для звільнення керівників закладів освіти є недоцільним та може призвести до зловживань», - зауважує Яцунь.

Окрім того, буде обмеження права працівників закладу на участь у відборі кандидатур на посаду керівника закладу. За чинним Законом України «Про загальну середню освіту» представники трудового колективу закладу входять до конкурсних комісій, за законопроектом - лише мають право дорадчого голосу.

«Обмеження фінансової автономії (з однієї сторони заклад самостійно формує штатні розписи (ст. 59 законопроекту), з іншої сторони - керівник закладу повинен погоджувати штатні розписи з органами управління освітою (ст. 60 законопроекту)», - сказав Яцунь.

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