Українську школярку офіційно визнали генієм у США
Проєкт української школярки допоможе очистити річки природними способами без механічного втручання в екосистему
За свій проєкт з очищення річок дівчина отримала грант 15 тисяч доларів на навчання в університеті Нью-Йорка та бронзову медаль Всесвітньої олімпіади геніїв.
Зазначається, що її проєкт допоможе очистити річки природними способами без механічного втручання в екосистему.
Презентація проєкту Вікторії Панченко:
Зокрема, за її методом чистити річки можна за допомогою очерету, який здатний виділяти з води речовини, які її забруднюють. Школярка пропонує створити спеціальні плаваючі конструкції понтонного типу та розмістити їх у воді. Це допоможе очистити річки природними способами.
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