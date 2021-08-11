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    Українську школярку офіційно визнали генієм у США

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    Вікторія Панченко стала генієм у США - Українську школярку офіційно визнали генієм у США
    Вікторія Панченко стала генієм у США
    Фото: facebook.com/osvitaUkraine

    Проєкт української школярки допоможе очистити річки природними способами без механічного втручання в екосистему

    Українську школярку, ученицю 10 класу Новокаховської школи №1, що на Херсонщині, Вікторію Панченко у США офіційно визнали генієм. Про це повідомили у Facbook-групі «Освітня асамблея».

    За свій проєкт з очищення річок дівчина отримала грант 15 тисяч доларів на навчання в університеті Нью-Йорка та бронзову медаль Всесвітньої олімпіади геніїв.

    Зазначається, що її проєкт допоможе очистити річки природними способами без механічного втручання в екосистему.

    Презентація проєкту Вікторії Панченко:

    Зокрема, за її методом чистити річки можна за допомогою очерету, який здатний виділяти з води речовини, які її забруднюють. Школярка пропонує створити спеціальні плаваючі конструкції понтонного типу та розмістити їх у воді. Це допоможе очистити річки природними способами.

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    Теги: екологія США навчання школярі
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    Українську школярку офіційно визнали генієм у США