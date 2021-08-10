Міністр освіти розповів про необхідність Covid-вакцинації вчителів

Ситуація з вакцинацією вчителів по Україні дуже відрізняється: якщо на Київщині 90% щеплених освітян, то на Волині – менше 10%

В Україні закінчили вакцинацію до 35% вчителів у закладах загальної середньої освіти

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що для вчителів не буде примусової вакцинації проти коронавірусу. Про це він сказав в ефірі «1+1».

«Примусово нікого не вакцинуватимуть. Можуть бути медичні показники», – заявив Шкарлет.

За його словами, якщо не буде 80% щеплених, то навчання відбувається в дистанційному або змішаному режимі. Якщо ж показник вище 80%, то заклад зможе працювати під час локдауну.

Шкарлет зауважив, що в Україні закінчили вакцинацію до 35% вчителів у закладах загальної середньої освіти.

«Область від області відрізняється надто критично. Наприклад, Київська – це 90% щеплених. Житомирська і Львівська – понад 55%. Натомість Волинь – менше ніж 10%», – додав міністр.

Також Шкарлет зробив заяву щодо початку нового навчального року в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні повний курс щеплення пройшли 308 тисяч працівників сфери освіти. Лідером з вакцинації була Львівська область, де щеплено 25 тисяч освітян.

Додамо, що згідно з новою постановою уряду, при посиленому карантину будуть працювати лише ті школи, де вакциновано понад 80% вчителів. Водночас головний санітарний лікар заявив, що немає закону, який забороняє не допускати невакцинованих вчителів до роботи. Як запевнив санлікар, вчителів, які не вакцинувалися, все ж будуть допускати до роботи.

«Зараз немає юридичних підстав, аби не допускати невакциновану проти Covid-19 людину до роботи. Але кожен вчитель і лікар має розуміти, що він – працівник критичної інфраструктури, який власним прикладом має показувати, як вірно робити», – заявив Кузін.

Постанова уряду передбачає, що школи, у яких вакциновано менше 20% персоналу, не зможуть працювати, якщо регіон перейде з зеленої в іншу зону карантину.

Читайте також: