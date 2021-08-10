Освітній омбудсмен назвав незаконним недопуск до роботи невакцинованих педагогів

Вакцинація педагогічних працівників не є обов’язковою: як і для всіх інших громадян вона залишається добровільною, зазначив Горбачов

Не допускати педагогічних працівників, які не вакцинувалися проти Covid-19, до роботи в школі наразі незаконно. Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

«Вакцинація педагогічних працівників не є обов’язковою: як і для всіх інших громадян вона залишається добровільною. Тому керівник закладу освіти не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення. Саме тому як посадова особа я діятиму в межах чинного законодавства та захищатиму права педагогічних працівників, якщо директори не допускатимуть їх до роботи», – написав Горбачов у Facebook.

Водночас омбудсмен наголосив, що вакцинація проти Covid-19 є важливою для вчителів, і він як громадянин підтримує вакцинацію.

«Провакцинований працівник закладу освіти не лише сам набагато менше ризикує і суттєво краще захищений від важкого перебігу хвороби, але й захищає інших працівників та учнів. Але цей захист не буде достатньо ефективним, якщо не провакцинується належна для створення колективного імунітету кількість працівників», – зазначив Горбачов.

Омбудсмен нагадав, що з 5 серпня 2021 року набрала чинності Постанова Кабміну №787, відповідно до якої якщо в закладі освіти провакцинувалися лише 20% працівників,у «жовтому», «помаранчевому», «червоному» рівні епідемічної безпеки такий заклад буде зобов’язаний працювати дистанційно.

«Заклади не в «зеленій» зоні, в яких 80% працівників не будуть вакциновані, повинні працювати дистанційно. Тривале дистанційне навчання знову може збільшувати освітні втрати, насамперед серед учнів початкової школи, для яких навчатися дистанційно значно складніше», – додав Сергій Горбачов.

Також Горбачов звернув увагу на поширенні в суспільстві і зокрема серед педагогів «ганебної антинаукової кампанії щодо вакцинації». Він додав, що наразі рівень вакцинації освітян в Україні ще не є достатнім.

Нагадаємо, деякі школи в Україні почали реформуватись, скасувавши навчання в 10–11 класах. Через це батьки почали бити на сполох, адже не знають, де навчатися їхнім дітям.

Читайте також: