Заборона пластикових пакетів. Екологи назвали головну проблему закону

Експерти кажуть, що заборона частини пластикових пакетів не вирішить проблему їхнього впливу на екологію

Для того, щоб вирішити екологічну проблему, необхідно заборонити всі пластикові пакети без винятків. Про це розповіли експерти у програмі «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ».

Нагадаємо, 1 червня Верховна Рада України ухвалила рішення, відповідно до якого заборонено використання надлегких пластикових пакетів, легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм, оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів. Винятком є тільки пакети розміром до 225х345х450 мм, що використовуються для пакування м’яса, риби та продуктів із них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.

За розповсюдження пластикових пакетів передбачено штраф від 1700 до 3400 гривень. Якщо порушення зафіксують повторно – штраф зросте до 3400 гривень мінімально та до 8500 гривень максимально.

До слова, президент України ще не підписав цей законопроєкт.

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко розповіла, що чекає на українців із моменту набуття чинності цього закону.

«Законопроєкт набуває чинності в січні 2022 року. Відтак, в українців є ще пів року, щоб використати свої старі пакети. Але законопроєкт, на жаль, не вирішує проблему появи пластикових пакетів – він обмежує використання одних пакетів і не обмежує використання інших», – зазначила вона.

Тимочко наголосила, що, відповідно до умов законопроєкту, люди не зможуть розрізнити дозволені та заборонені маленькі пакети, які використовуються для пакування м’яса, риби та сипучих продуктів. Цей факт голова екологічної ліги вважає головною проблемою законопроєкту.

«Механізм стягнення штрафів не прописали. Фактично, неможливо буде застосувати штрафні санкції до порушників», – підкреслила вона.

За словами Тимочко, Всеукраїнська екологічна ліга займається цим питанням вже більше 10 років.

«Головна проблема цього законопроєкту – він регулює дуже вузьку специфіку. Бо великі пакети, цупкі пакети, сміттєві пакети, плівка тощо – не заборонили. Законопроєкт має більш декларативний характер, ніж реальний крок для розв’язання проблеми», – пояснила експертка.

Окрім цього, вона наголосила, що в Україні немає потужностей, які б дозволили організувати збір та переробку використаних пакетів на належному рівні.