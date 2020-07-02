В Раді заявили, що Україна не готова до повноцінного дистанційного навчання



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МОН готується до роботи шкіл в умовах пандемії

Дистанційна освіта повинна продовжуватися в школах, якщо 1 вересня дітям заборонять йти до шкіл.

Україна не готова до дистанційного навчання в умовах пандемії коронавірусу. До цього українські навчальні заклади не готові технологічно.

Про це заявив Сергій Бабак, голова парламентського комітету з питань освіти та науки, представник партії «Слуга народу», в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Він наголосив, що дистанційна освіта в Україні наразі не готова замінити очну освіту, але може бути «додатковим інструментом» для отримання знань.

«Робити її повноцінною? Вона ще до цього не готова технологічно і це зовсім інші методи викладання», - наголосив Бабак.

Однак, за його словами, саме дистанційна освіта повинна продовжуватися в школах, якщо 1 вересня дітям заборонять йти до шкіл.

«Щодо першого вересня. Я розумію, що люди не хочуть дистанційної освіти... Єдине, що в мене є до всіх батьків просте запитання: а якщо 1 вересня заборонять дітям іти в школу, що робити? Взагалі нічого не робити? Тоді, може, все ж таки краще дистанційна освіта? Це хоч якийсь елемент доступу до знань», - сказав Бабак.

Як повідомлялося, Міносвіти представило нове положення про шкільну дистанційну освіту.

Нагадаємо, 22 червня президент підписав закон про звільнення цьогорічних випускників від обов'язкової державної підсумкової атестації.

За даними Міністерства освіти і науки України, скасування обов’язкової державної підсумкової атестації дозволить зменшити приблизно на 27-30% кількість учасників тестування і, відповідно, збільшити соціальну дистанцію між ними в аудиторіях.