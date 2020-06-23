У Міносвіти розповіли, який буде формат роботи шкіл у новому навчальному році



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МОН готується до роботи шкіл в умовах пандемії, зокрема, розробляються правила дезінфекції, підготовки приміщень, перебування учнів у школі тощо

Міносвіти не переводить школи на обов’язкову дистанційну форму навчання

Тимчасово виконувачка обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомила, що формат роботи шкіл у новому навчальному році залежатиме виключно від епідеміологічної ситуації в Україні. Про це повідомляє пресслужба МОН.

Мандзій наголосила, що Міносвіти не переводить школи на обов’язкову дистанційну форму навчання.

«Рішення про те, чи безпечно буде учням повертатись за парти 1 вересня, ухвалюватимуть Комісія ТЕБ і НС та головний державний санітарний лікар на основі епідеміологічної ситуації й не раніше ніж у серпні, ближче до старту навчального року. – сказала Мандзій. – Наразі МОН готується до нового навчального року. Зокрема, спільно з головним санлікарем ми готуємо вимоги для роботи шкіл в умовах пандемії – щодо правил дезінфекції, підготовки приміщень, перебування учнів у школі тощо».

За повідомленням, у МОН також систематизують досвід освітнього процесу з використанням дистанційних технологій під час карантину в березні-травні 2020 року і оновлюють законодавство, щоб учням, вчителям і директорам було зрозуміло, як працювати під час карантину і в умовах пандемії.

Зокрема, кажуть у міністерстві, це стосується Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти, проєкт якого запропоновано для громадського обговорення. Документ має на меті врегулювати особливості дистанційного навчання саме в закладах загальної середньої освіти, зокрема на основі досвіду, отриманого під час дистанційного навчання на карантині наприкінці 2019/2020 навчального року, додали у МОН.

«Положення про дистанційне навчання затверджено ще 2013 року. І вимушений перехід на дистанційний формат під час пандемії COVID-19 показав нам слабкі місця у шкільній освіті. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб дистанційна освіта відповідала реальним потребам і можливостям учнів і педагогів. Це стосується організації освітнього процесу, розвитку вчителів і, найголовніше, технічних можливостей учнів і педагогів», – сказала Любомира Мандзій.

Пропозиції до проєкту Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти можна подати до 21 липня 2020 року.

У середині березня в школах розпочався карантин через загрозу коронавірусу, і тому навчальний рік учні завершували дистанційно.

Як повідомлялося, Міносвіти представило нове положення про шкільну дистанційну освіту.

Нагадаємо, 22 червня президент підписав закон про звільнення цьогорічних випускників від обов'язкової державної підсумкової атестації.

За даними Міністерства освіти і науки України, скасування обов’язкової державної підсумкової атестації дозволить зменшити приблизно на 27-30% кількість учасників тестування і, відповідно, збільшити соціальну дистанцію між ними в аудиторіях.