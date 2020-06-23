Міносвіти представило нове положення про шкільну дистанційну освіту



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У разі потреби дистанційне навчання може організовуватися за індивідуальним навчальним планом

Рішення про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі прийматиметься педагогічною радою школи

Міністерство освіти і науки України розробило Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти.

Проєкт документу оприлюднений відомством для громадського обговорення.

Положенння визначає механізм забезпечення здобуття загальної середньої освіти за дистанційною формою, а також використання технологій дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за різними формами.

Організація дистанційного навчання має забезпечити можливість реалізувати право учнів на якісну та доступну освіту відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду.

У разі потреби дистанційне навчання може організовуватися за індивідуальним навчальним планом.

Планується, що організація освітнього процесу під час дистанційного навчання може передбачати навчальні заняття, вебінари, онлайн форуми та конференції, самостійну роботу, дослідницьку, пошукову, проектну діяльність, навчальні ігри, консультації та інші форми організації освітнього процесу, визначені освітньою програмою закладу освіти.

У Міністерстві освіти і науки зазначають, що у тексті нового положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти враховано особливості дистанційного навчання під час карантину, а також передбачено умови для реалізації змішаного навчання.

Рішення про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі прийматиметься педагогічною радою школи.

Під час дії карантинних обмежень освітній процес у школах за рішенням педагогічної ради може організовуватися у спосіб, за якого окремі теми з навчального предмета частиною учнів класу вивчаються очно, іншою частиною учнів класу – дистанційно (в асинхронному режимі, з можливістю надання учням підтримки шляхом проведення консультацій в синхронному режимі).

При цьому для учнів визначається черговість очного та дистанційного навчання з метою забезпечення рівних умов для здобуття освіти.

Під час надзвичайних обставин школи зможуть організовувати освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання за допомогою технічних засобів комунікації, доступних для учасників освітнього процесу.

Громадське обговорення проєкту Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти триватиме до 21 липня.

Нагадаємо, 22 червня президент підписав закон про звільнення цьогорічних випускників від обов'язкової державної підсумкової атестації.

За даними Міністерства освіти і науки України, скасування обов’язкової державної підсумкової атестації дозволить зменшити приблизно на 27-30% кількість учасників тестування і, відповідно, збільшити соціальну дистанцію між ними в аудиторіях.