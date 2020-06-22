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    Наука та освіта

    Зеленський підписав закон про скасування державної підсумкової атестації

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    Зеленський підписав закон про скасування державної підсумкової атестації

    Випускники шкіл не писатимуть ДПА в обов’язковому порядку цього року

    Президент Володимир Зеленський підписав закон про звільнення учнів від складання від державної підсумкової атестації про проходження зовнішнього незалежного оцінювання за бажанням. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

    Так, йдеться про закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року» № 725-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 18 червня.

    Закон має на меті мінімізацію ризиків захворювання на Covid-19 серед учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, і подальшого поширення коронавірусної хвороби.

    «Документ вносить доповнення до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19)», згідно з якими у зв’язку з впровадженням карантинних заходів учні, що завершують здобуття загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації (ДПА). Водночас, згідно з законом, учні, які завершують навчання в закладах середньої освіти, мають право за власним бажанням пройти ДПА, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)», - повідомили в Офісі.

    Таким чином учні, як вказано, отримали право обирати види оцінювання їхніх результатів навчання — шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або ЗНО.

    «За даними Міністерства освіти і науки України, скасування обов’язкової державної підсумкової атестації дозволить зменшити приблизно на 27-30% кількість учасників тестування і, відповідно, збільшити соціальну дистанцію між ними в аудиторіях», - зауважили в Офісі.

    Крім того, документ вносить зміни до закону України «Про освіту», згідно з якими тривалість навчального року у закладах освіти на період карантину може визначатися Кабінетом міністрів.

    Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

     Читайте також: Скасування обов’язкового ЗНО: усі деталі

     

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