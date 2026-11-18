Бутенко: Разом із Державною службою якості освіти виявляємо випадки, коли немає підтверджень, що люди навчаються

В Україні з початку 2025 року відрахували близько 50 тис. студентів-чоловіків віком понад 25 років через невиконання навчального плану. Про це заявив міністр освіти і науки Андрій Бутенко в інтерв'ю «Суспільному», передає «Главком».

«Разом із Державною службою якості освіти виявляємо випадки, коли немає підтверджень, що люди навчаються, що відвідують заняття. Тоді відбувається відрахування. З 2025 року було відраховано близько 50 тис. таких чоловіків – за невиконання навчального плану», – зазначив Бутенко.

Міністр додав, що нині частка студентів віком понад 25 років у різних університетах становить близько 2,5%. Водночас у деяких приватних закладах освіти цей показник сягав 90%.

За словами Бутенка, тенденція до зростання кількості чоловіків старших 25 років, які прагнули продовжити навчання, почалася ще у 2022 році. Пік припав на 2024 рік, коли до різних закладів освіти вступили понад 100 тис. чоловіків цієї вікової категорії.

Водночас міністр наголосив, що йдеться не лише про університети, а й про заклади професійної та фахової передвищої освіти. «Я говорю не лише про вищу, тому що в нас ще є професійна освіта. Таких чоловіків якраз більше у фаховій передвищій освіті – і багато хто з них вчиться насправді», – сказав він.

Нагадаємо, на початку 2026 року в Україні почалися масові відрахування студентів за пропуски занять.