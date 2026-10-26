Удари по Запоріжжю і Кропивницькому, результати виборів у Сербії та Бразилії: головне за ніч 26 жовтня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 26 жовтня 2026 року

Ніч на 26 жовтня запам'яталася ударами по Запоріжжю, Кропивницькому та Харкову. Дрони РФ також намагалися атакувати Буковину, Хмельниччину, Івано-Франківщину, Вінниччину, Житомирщину та Тернопільщину. У світі – Вучич визнав поразку на виборах у Сербії, а Лула да Сілва вчетверте став президентом Бразилії. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 26 жовтня.

Росія вдарила по Запоріжжю, Кропивницькому та Харкову

Ворог завдав ударів по Запоріжжю та Кропивницькому – наслідки уточнюються. Реактивний «Шахед» влучив у Холодногірський район Харкова. Водночас упродовж ночі дрони РФ також намагалися атакувати Буковину, Хмельниччину, Івано-Франківщину, Вінниччину, Житомирщину та Тернопільщину.

Вучич визнав поразку на виборах у Сербії: студенти здобувають більшість

Президент Сербії Александр Вучич визнав поразку своєї партії на парламентських виборах – студентський рух здобуває більшість у Скупщині.

фото: Reuters

Вибори у Бразилії: Лула да Сілва вчетверте став президентом

Луїс Інасіу Лула да Сілва здобув четвертий президентський термін у Бразилії.

«Мене обрав Бог», – заявив новообраний президент Лула да Сілва після перемоги на виборах у другому турі.

фото: Reuters

У Росії зійшов із рейок потяг із цистернами пального

Потяг із цистернами палива зійшов із рейок у Росії – спалахнула пожежа.

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