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Удари по Запоріжжю і Кропивницькому, результати виборів у Сербії та Бразилії: головне за ніч 26 жовтня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Удари по Запоріжжю і Кропивницькому, результати виборів у Сербії та Бразилії: головне за ніч 26 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 26 жовтня 2026 року

Ніч на 26 жовтня запам'яталася ударами по Запоріжжю, Кропивницькому та Харкову. Дрони РФ також намагалися атакувати Буковину, Хмельниччину, Івано-Франківщину, Вінниччину, Житомирщину та Тернопільщину. У світі – Вучич визнав поразку на виборах у Сербії, а Лула да Сілва вчетверте став президентом Бразилії. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 26 жовтня.

Росія вдарила по Запоріжжю, Кропивницькому та Харкову

Ворог завдав ударів по Запоріжжю та Кропивницькому – наслідки уточнюються. Реактивний «Шахед» влучив у Холодногірський район Харкова. Водночас упродовж ночі дрони РФ також намагалися атакувати Буковину, Хмельниччину, Івано-Франківщину, Вінниччину, Житомирщину та Тернопільщину.

Удари по Запоріжжю і Кропивницькому, результати виборів у Сербії та Бразилії: головне за ніч 26 жовтня фото 1

Вучич визнав поразку на виборах у Сербії: студенти здобувають більшість

Президент Сербії Александр Вучич визнав поразку своєї партії на парламентських виборах – студентський рух здобуває більшість у Скупщині.

Удари по Запоріжжю і Кропивницькому, результати виборів у Сербії та Бразилії: головне за ніч 26 жовтня фото 2
фото: Reuters

Вибори у Бразилії: Лула да Сілва вчетверте став президентом

Луїс Інасіу Лула да Сілва здобув четвертий президентський термін у Бразилії.

«Мене обрав Бог», – заявив новообраний президент Лула да Сілва після перемоги на виборах у другому турі.

Удари по Запоріжжю і Кропивницькому, результати виборів у Сербії та Бразилії: головне за ніч 26 жовтня фото 3
фото: Reuters

У Росії зійшов із рейок потяг із цистернами пального

Потяг із цистернами палива зійшов із рейок у Росії – спалахнула пожежа.

Удари по Запоріжжю і Кропивницькому, результати виборів у Сербії та Бразилії: головне за ніч 26 жовтня фото 4

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Теги: Харків Запоріжжя вибори студенти партії потяг Сербія Кропивницький Бразилія

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