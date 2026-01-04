Головна Країна Наука та освіта
В Україні почалися масові відрахування студентів. Нардепка назвала причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
В Україні почалися масові відрахування студентів. Нардепка назвала причину
У вишах почались масштабні перевірки вступників
фото: Pexels

У навчальних закладах почались серйозні перевірки вступників через великий наплив чоловіків призовного віку

В Україні почалися масові відрахування студентів за пропуски занять. Про це, як передає «Главком» з посиланням на NV, повідомила секретарка освітнього комітету Верховної Ради Наталія Піпа.

За словами посадовиці, у навчальних закладах почались серйозні перевірки вступників через великий наплив чоловіків призовного віку. Відрахувати можуть навіть тих студентів, які пропускали заняття один-два рази.

Нагадаємо, що в Україні планують провести перевірку близько 50 коледжів та закладів вищої освіти. Йдеться про університети, де зафіксовано найбільшу кількість студентів віком 25 років та більше. 

До слова, для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання.

Як повідомлялося, студенти, що проходять базову загальну військову підготовку та складають присягу, стають частиною людського резерву ЗСУ. Після досягнення 25 років вони можуть бути призвані, якщо їхній стан здоров’я та інші критерії відповідають вимогам відбору. 

університет студенти освіта мобілізація

