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Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Плагіат у залишається однією з проблем академічної доброчесності в Україні
фото з відкритих джерел

Президента Національної академії педагогічних наук України Олега Топузова звинуватили в плагіаті через збіги його докторської дисертації з роботою російської дослідниці Олени Ковалевської

Кандидат біологічних наук Олег Смирнов звинуватив президента Національної академії педагогічних наук України Олега Топузова у плагіаті докторської дисертації. За твердженням науковця, Топузов переписав свою роботу з російської дисертації, причому з помилками та неточностями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис науковця у Facebook.

За його словами Олега Смирнова, роботу переписали з російської дисертації, причому з помилками та неточностями.

Детальний розбір дисертації науковця з наведенням порівняльних таблиць текстових збігів оприлюднено на сайті «Плагіат і фальсифікації в наукових працях».

Як зазначає портал у матеріалі про дисертацію Олега Топузова, текстові збіги виявили з докторською дисертацією російської дослідниці Е. Ковалевської «Генезис и современное состояние проблемного обучения», яку вона захистила в Москві у 2000 році.

Дисертація Ковалевської відсутня у списку використаної літератури Топузова, хоча в ньому є дві тези дослідниці, опубліковані за результатами конференцій. Автори порівняння стверджують, що збіги охоплюють 23 сторінки роботи Топузова та простежуються послідовно – абзац за абзацом.

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Також у матеріалі звертають увагу на помилки й мовні невідповідності, які, за оцінкою авторів, виникли під час перенесення російського тексту в українську дисертацію. Нижче наведено приклади зіставлення фрагментів обох наукових робіт.

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Автори матеріалу також звертають увагу на те, що, за їхніми спостереженнями, збіги стосуються не лише окремих фрагментів тексту. За їхніми словами, у дисертації Топузова збережено послідовність абзаців і речень, посилання на джерела, а також оцінні судження та висновки, які були в роботі Ковалевської. Водночас ці міркування подано від імені автора української дисертації, зокрема з використанням висловів «на нашу думку» та «з нашого погляду».

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Ситуацію також прокоментувала кандидатка економічних наук, доцентка та координаторка антиплагіатної ініціативи «Дисергейт» Світлана Благодєтєлєва-Вовк. Вона назвала Топузова плагіатором і закликала його самостійно залишити посаду президента академії, а також ініціювати переобрання її очільника.

«Я, як платниця податків і науковиця, вимагаю термінового самовідсторонення Топузова від посади та ініціювання переобрання голови НАПНУ», – написала Благодєтєлєва-Вовк у Facebook.

Вона також заявила, що в разі відсутності реакції академіків НАПНУ на цю ситуацію академію слід позбавити державного фінансування.

Нагадуємо, Олег Топузов – доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України. У 2019 році його обрали дійсним членом академії, а нині він обіймає посаду її президента.

Топузов є фахівцем у галузі дидактики, теорії та методики навчання географії. Його наукові дослідження стосуються проблемного й компетентнісного навчання, індивідуалізації освітнього процесу, методики викладання географії та створення навчальної літератури.

За інформацією НАПН України, він є автором понад 670 наукових праць, зокрема 14 монографій, 23 підручників і понад 50 навчальних та методичних посібників. Також Топузов заснував наукову школу з дидактики та методики навчання географії. За його наукового консультування та керівництва захистили 11 докторських і 25 кандидатських дисертацій.

Крім того, він є головним редактором «Українського педагогічного журналу» та членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій в Інституті педагогіки НАПН України.

Раніше «Главком» повідомляв, що після набуття чинності законом «Про академічну доброчесність» виявлення плагіату в дисертації може стати підставою для скасування рішення про присудження наукового ступеня.

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Теги: освіта Міністерство освіти і науки наука

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