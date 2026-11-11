Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал

Плагіат у залишається однією з проблем академічної доброчесності в Україні

Президента Національної академії педагогічних наук України Олега Топузова звинуватили в плагіаті через збіги його докторської дисертації з роботою російської дослідниці Олени Ковалевської

Кандидат біологічних наук Олег Смирнов звинуватив президента Національної академії педагогічних наук України Олега Топузова у плагіаті докторської дисертації. За твердженням науковця, Топузов переписав свою роботу з російської дисертації, причому з помилками та неточностями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис науковця у Facebook.

За його словами Олега Смирнова, роботу переписали з російської дисертації, причому з помилками та неточностями.

Детальний розбір дисертації науковця з наведенням порівняльних таблиць текстових збігів оприлюднено на сайті «Плагіат і фальсифікації в наукових працях».

Як зазначає портал у матеріалі про дисертацію Олега Топузова, текстові збіги виявили з докторською дисертацією російської дослідниці Е. Ковалевської «Генезис и современное состояние проблемного обучения», яку вона захистила в Москві у 2000 році.

Дисертація Ковалевської відсутня у списку використаної літератури Топузова, хоча в ньому є дві тези дослідниці, опубліковані за результатами конференцій. Автори порівняння стверджують, що збіги охоплюють 23 сторінки роботи Топузова та простежуються послідовно – абзац за абзацом.

Також у матеріалі звертають увагу на помилки й мовні невідповідності, які, за оцінкою авторів, виникли під час перенесення російського тексту в українську дисертацію. Нижче наведено приклади зіставлення фрагментів обох наукових робіт.

Автори матеріалу також звертають увагу на те, що, за їхніми спостереженнями, збіги стосуються не лише окремих фрагментів тексту. За їхніми словами, у дисертації Топузова збережено послідовність абзаців і речень, посилання на джерела, а також оцінні судження та висновки, які були в роботі Ковалевської. Водночас ці міркування подано від імені автора української дисертації, зокрема з використанням висловів «на нашу думку» та «з нашого погляду».

Ситуацію також прокоментувала кандидатка економічних наук, доцентка та координаторка антиплагіатної ініціативи «Дисергейт» Світлана Благодєтєлєва-Вовк. Вона назвала Топузова плагіатором і закликала його самостійно залишити посаду президента академії, а також ініціювати переобрання її очільника.

«Я, як платниця податків і науковиця, вимагаю термінового самовідсторонення Топузова від посади та ініціювання переобрання голови НАПНУ», – написала Благодєтєлєва-Вовк у Facebook.

Вона також заявила, що в разі відсутності реакції академіків НАПНУ на цю ситуацію академію слід позбавити державного фінансування.

Нагадуємо, Олег Топузов – доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України. У 2019 році його обрали дійсним членом академії, а нині він обіймає посаду її президента.

Топузов є фахівцем у галузі дидактики, теорії та методики навчання географії. Його наукові дослідження стосуються проблемного й компетентнісного навчання, індивідуалізації освітнього процесу, методики викладання географії та створення навчальної літератури.

За інформацією НАПН України, він є автором понад 670 наукових праць, зокрема 14 монографій, 23 підручників і понад 50 навчальних та методичних посібників. Також Топузов заснував наукову школу з дидактики та методики навчання географії. За його наукового консультування та керівництва захистили 11 докторських і 25 кандидатських дисертацій.

Крім того, він є головним редактором «Українського педагогічного журналу» та членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій в Інституті педагогіки НАПН України.

Раніше «Главком» повідомляв, що після набуття чинності законом «Про академічну доброчесність» виявлення плагіату в дисертації може стати підставою для скасування рішення про присудження наукового ступеня.