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Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Кінець епохи Вучича: як студенти врятували політику Сербії

glavcom.ua
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«Студентський список» отримує близько 52% голосів і 135–140 місць у парламенті з 250
фото: Reuters

Вічний Вучич програв, або Як «Путін Мали» залишився без більшості

На Балканах Александра Вучича давно називають «путін мали», тобто маленький Путін.

Сьогодні це прізвисько звучить особливо влучно, бо маленький Путін зробив те, чого великий не робить ніколи, і визнав поразку.

Виступаючи в штабі своєї Сербської прогресивної партії близько пів на десяту вечора, Вучич сказав, що за вибіркою стало ясно, що його блок програв. Програв Вучич, а виграла Сербія.

За попередніми даними, «Студентський список» отримує близько 52% голосів і 135–140 місць у парламенті з 250, тоді як список Вучича набирає близько 39% і приблизно 105 мандатів. Іронія в тому, що Вучич нещодавно пішов з посади президента, щоб очолити партійний список як кандидат у прем'єри. Хотів пересісти з одного крісла в інше і залишився без обох. Важливо розуміти, що «Студентський список» складається зовсім не зі студентів.

Самі студенти встановили правило, що кандидатами не можуть бути студенти, члени правлячої коаліції чи нинішні й колишні функціонери парламентської опозиції. Основу списку склали визначені студентськими пленумами 250 науковців, викладачів, митців та інших людей з репутацією.

А виріс цей рух з протестів після обвалу навісу на вокзалі у Новому Саді у листопаді 2024 року. Програма списку має 11 пунктів, і перший блок має промовисту назву «Сербія або мафія». 

Студенти обіцяють спеціальну прокурорську поліцію, ревізію всіх непрозорих і переплачених інфраструктурних проєктів і люстрацію посадовців.

Тож схоже, що на Сербію чекають розслідування й суди, а разом з ними можуть спливти і російські гроші, і схеми, які роками тримали Белград на короткому кремлівському повідку.

Для України це безперечно можливість, бо Москва втрачає свого найзручнішого партнера в самому серці Європи.

Але водночас це і виклик. Пленуми погодили спільний ідеологічний мінімум, який включає повагу до чинної Конституції Сербії, зокрема положення про те, що Косово невіддільне від Сербії.

Нова влада прийшла під гаслами чесності, а не любові до Заходу чи до України, і чи обере вона чіткий проєвропейський курс, чи намагатиметься тримати рівновагу у зовнішній політиці, ще належить побачити. Тому працювати з новою Сербією доведеться так само наполегливо, як ми працювали з будь-ким, хто не був нам ворогом, але й другом ще не став.

Сьогодні в Белграді святкують студенти, а в Москві тихо рахують, скільки ще «маленьких путіних» залишилося в Європі.

Список стає дедалі коротшим.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори Сербія партії студенти

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