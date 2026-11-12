Заступник міністра освіти Завгородній заявив, що залишає посаду

Завгородній: Сьогодні завершую свою роботу на посаді заступника міністра освіти і науки України

Завгородній обіймав посаду заступника міністра з березня 2023 року

Заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній повідомив, що йде з посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Сьогодні завершую свою роботу на посаді заступника міністра освіти і науки України. І хоча сьогодні завершується один із найважливіших професійних етапів мого життя, я щасливий, що він подарував мені стільки людей, яких поважаю і з якими, сподіваюся, ми ще багато зробимо разом», – йдеться у дописі.

Завгородній подякував команді, колегам у Міністерстві освіти та уряді, освітянам, міжнародним партнерам і всім, хто підтримував його протягом роботи на посаді заступника міністра.

Завгородній обіймав посаду заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації з березня 2023 року. Також він займався питаннями професійної освіти.

До слова, фірми, пов’язані з київськими підприємцями Володимиром та Іваном Волковими, у 2024-2025 роках отримали великі державні контракти на постачання мультимедійного обладнання для українських шкіл. Водночас Іван Волков має давні особисті та професійні зв’язки із Дмитром Завгороднім.