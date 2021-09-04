Вчені виявили небезпеку виверження супервулкана

Виверження можуть відбуватися навіть якщо під вулканом немає вогнища рідкої магми

Міжнародна команда вчених показала, що в надрах супервулкана Тоба накопичується магма

Фахівці з Австралії, Німеччини, Індонезії і США виявили ознаки того, що в надрах індонезійського супервулкана Тоба спостерігається накопичення магми – в його кальдері піднімається купол застиглої лави. Стаття вчених опублікована в журналі Communications Earth & Environment.

Великі виверження супервулканів фіксуються раз в десятки тисяч років. Однак що відбувається в проміжок між ними, неясно.

Міжнародна команда дослідників вивчила склад магми супервулкана Тоба на острові Суматра, велике виверження якого відбулося 75 тисяч років тому. Вчені аналізували мінерали – польовий шпат і циркон, – за ізотопним складом в яких аргону і гелію можна визначити вік шарів вулканічної породи.

«За допомогою цієї геохронологічної інформації, статистичного аналізу та теплового моделювання ми показали, що в кальдері – глибокій западині, утвореної виверженням, – магма продовжувала накопичуватися через 5-13 тисяч років після супервиверження. Потім кірка затверділої магми початку підніматися подібно гігантському панциру черепахи», – зазначив один з дослідників, доцент Університету Кертіна Мартін Данішік.

За словами вчених, це означає, що виверження можуть відбуватися навіть у тому випадку, якщо під вулканом немає вогнища рідкої магми. Як наслідок, небезпека викидів магми після супервиверження може існувати протягом тисяч років.

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