Найбільший вулкан землі може «вибухнути»: що кажуть учені

Виверження Мауна-Лоа залишають дуже мало часу для евакуації

Вчені зі Школи морських і атмосферних наук при Університеті Майамі заявили про те, що потужний землетрус може спровокувати виверження вулкана Мауна-Лоа на Гаваях. Про це інформує «Новое время».

У ході дослідження вчені проаналізували рух ландшафту, щоб точно змоделювати, куди проникла магма і як приплив магми змінився з плином часу.

Відомо, що землетрус магнітудою шість балів і більше зніме напругу, викликану припливом магми, і може викликати виверження.

У 2014-2020 роках приблизно 0,11 кубічного кілометра нової магми проникло в дайкоподібне тіло, розташоване під і на південь від кальдери. Це утворення, які виникають при застиганні магми в тріщинах земної кори.

У 2015 році скупчення магми почало рухатися на південь, але в 2017 році повернувся в попереднє положення. Вчені переконані, що такі зміни магматичного тіла під Мауна-Лоа відбуваються вперше.

Провідний автор дослідження Бхуван Варугу заявив: «На Мауна-Лоа рух флангів і виверження нерозривно пов'язані. Приплив нової магми почався в 2014 році після більш ніж чотирирічного руху східного флангу в сторону моря, що відкрило простір в рифтової зоні для проникнення магми».

Виверження Мауна-Лоа залишають дуже мало часу для евакуації через швидку течію потоків лави. У 1950 році після землетрусу магнітудою 6,3 і виверження, що послідувало, лава досягла берега за три години.

Додамо, що в Демократичній Республіці Конго кількість загиблих унаслідок виверження вулкана на горі Ньїрагонго перевищила 15 осіб.