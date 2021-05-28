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    Найбільший вулкан землі може «вибухнути»: що кажуть учені

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    Вчені активно спостерігають за рухом магми вулкану&nbsp;Мауна-Лоа - Найбільший вулкан землі може «вибухнути»: що кажуть учені
    Вчені активно спостерігають за рухом магми вулкану Мауна-Лоа
    Фото з відкритих джерел

    Виверження Мауна-Лоа залишають дуже мало часу для евакуації

    Вчені зі Школи морських і атмосферних наук при Університеті Майамі заявили про те, що потужний землетрус може спровокувати виверження вулкана Мауна-Лоа на Гаваях. Про це інформує «Новое время».

    У ході дослідження вчені проаналізували рух ландшафту, щоб точно змоделювати, куди проникла магма і як приплив магми змінився з плином часу.

    Відомо, що землетрус магнітудою шість балів і більше зніме напругу, викликану припливом магми, і може викликати виверження.

    У 2014-2020 роках приблизно 0,11 кубічного кілометра нової магми проникло в дайкоподібне тіло, розташоване під і на південь від кальдери. Це утворення, які виникають при застиганні магми в тріщинах земної кори.

    У 2015 році скупчення магми почало рухатися на південь, але в 2017 році повернувся в попереднє положення. Вчені переконані, що такі зміни магматичного тіла під Мауна-Лоа відбуваються вперше.

    Провідний автор дослідження Бхуван Варугу заявив: «На Мауна-Лоа рух флангів і виверження нерозривно пов'язані. Приплив нової магми почався в 2014 році після більш ніж чотирирічного руху східного флангу в сторону моря, що відкрило простір в рифтової зоні для проникнення магми».

    Виверження Мауна-Лоа залишають дуже мало часу для евакуації через швидку течію потоків лави. У 1950 році після землетрусу магнітудою 6,3 і виверження, що послідувало, лава досягла берега за три години.

    Додамо, що в Демократичній Республіці Конго кількість загиблих унаслідок виверження вулкана на горі Ньїрагонго перевищила 15 осіб.

    Теги: атмосферне явище вулкан землетрус
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    Найбільший вулкан землі може «вибухнути»: що кажуть учені