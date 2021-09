Учені з’ясували причину найбільшої катастрофи в історії Землі

До пермського вимирання призвів вулканізм у Сибіру – дослідження

Дослідники з Китаю, Нідерландів і Норвегії назвали причиною пермського вимирання – найбільш катастрофічного в історії Землі – різке зростання температур внаслідок викидів вулканами Сибірської траппової провінції великих обсягів вуглекислого газу. Стаття фахівців опублікована в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вчені внесли в опис моделі Землі дані про співвідношення ізотопів вуглецю, добуті зі скам'янілих водоростей і рослин ліпідів. Проведені обчислення і зроблене за допомогою астрохронологіі уточнення датування показало, що масштабний (понад 36 тисяч гігатонн) і швидкий (в середньому по п'ять гігатонн на рік за 109 тисяч років) викид вуглецю пояснюється масштабним вулканізмом у сибірських траппах.

«Наші розрахунки показують, що головним джерелом зростання кількості атмосферного вуглекислого газу стали два великих викиди вулканами. Його концентрація в повітрі збільшилася з 400 мільйонних часток за обсягом до десяти тисяч, що призвело до надзвичайно різкого зростання температур у кінці масового пермського вимирання», – зазначив один із авторів роботи, професор Університету Осло Вольфрам Кюршнер.

