Науковці створили незаразний коронавірус

Вчені з США і Швейцарії створили незаразну копію SARS-CoV-2

Американські та швейцарські дослідники створили реплікони коронавірусу, які ідентичні вірусу, але вони незаразні. Стаття вчених опублікована в журналі Science.

Для того, щоб вивчати дію такого заразного вірусу, як SARS-CoV-2, фахівці змушені робити це з дотриманням суворих протоколів з біобезпеки у лабораторіях. Спростити роботу їм можуть реплікони, які копіюють майже кожен аспект циклу життя вірусу. Зазвичай їх створюють шляхом клонування геному РНК в фрагменти ДНК в тестових трубках, з яких потім і отримують синтетичні РНК. Але РНК коронавірусу надзвичайно довга.

Тому дослідники з Бернського і Рокфеллерівського університетів під керівництвом нобелівського лауреата з фізіології та медицини 2020 року Чарльза Райса застосували інший підхід: фрагменти геному коронавірусу «збирали» в маленьких фрагментів, але не в тестових трубках, а в пекарських дріжджах. Одержаний геном містить всю необхідну інформацію для реплікації вірусу – крім «інструкцій» щодо збірки S-білка, що дозволяє вірусу проникати і інфікувати клітини.

Однак цей білок є головним об’єктом великого числа досліджень коронавірусу. Щоб обійти цю перешкоду, дослідники експресували S-білок паралельно з репліконом. Утворені частки здатні проникати в клітини, однак у своїй заражуваність обмежені одним циклом життя вірусу.

Вірусологи сподіваються, що їх реплікони допоможуть вченим з’ясувати багато раніше невідомих деталей функціонування коронавірусу, а також відчувати ефективність препаратів проти Covid-19. Так, в одному з експериментів вчені випробували на репліконі дію ремдесівіра. «Ми виявили, що він пригнічує репллікон в тих же концентраціях, що і справжній вірус. Це показує, що репліконна система може бути надійною альтернативою SARS-CoV-2 у випробуванні різних ліків», – зазначила перший автор роботи Інна Рікардо Лакс.

Нагадаємо, станом на 16 жовтня, в Україні зафіксовано 12983 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1105, медпрацівників – 204. Також за минулу добу госпіталізовано – 2859 осіб, летальних випадків – 277, одужало – 5874 особи.