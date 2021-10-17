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    Науковці назвали хвороби, які визначаються за запахом

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    Раніше класична терапевтична школа навчала медпрацівників базовим елементам запахів - Науковці назвали хвороби, які визначаються за запахом

    Раніше класична терапевтична школа навчала медпрацівників базовим елементам запахів

    Фото з відкритих джерел

    Лікар заявив, що пацієнти можуть виділяти особливі запахи своїх хвороб

    Лікар-патологоанатом, клінічний фармаколог Олександр Едігер розповів про те, що від деяких хворих можуть виходити запахи їх захворювань, які складно відчути звичайній людині.

    Серед людей, які можуть виділяти особливі запахи, він назвав пацієнтів з хворобами печінки, а також з гангреною легенів, коли до важкої пневмонії приєднується флора типу синьогнійної палички.

    «Також запах є, якщо важкий запущений цукровий діабет: коли ситуація з важким так званим кетозом – запах кетозових тіл. Це переплутати ні з чим не можливо. Але таких хворих в цивілізованих ситуаціях просто немає. Запах, в принципі, це приголомшливий критерій. У недавні часи це був для нас один з найважливіших інструментів діагнозу», – заявив лікар.

    Він зазначив, що раніше класична терапевтична школа навчала медпрацівників базовим елементам запахів. Користуючись даними знаннями і вміннями, доктора могли виявити ряд діагнозів у своїх пацієнтів за таким показником і визначити наявність тої чи іншої недуги.

    Вчені Каролінського інституту виявили ліки, що зменшують смертність серед пацієнтів, які хворіють на коронавірус. Такими препаратами стали засоби для боротьби з холестерином.

    До слова, міжнародна група вчених дійшла висновку, що лікування хворих на Covid-19, що перебувають у важкому стані, плазмою людей, що одужали від коронавірусу, є неефективним у переважній більшості випадків.

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    Теги: школа лікар наука хвороби ліки коронавірус
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    Науковці назвали хвороби, які визначаються за запахом