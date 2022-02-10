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    Фінляндія інвестує в завод із виробництва зеленого водню 70 млн євро

    нова енергія
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    Місто Харьявалта стане трампліном для водневої економіки Фінляндії - Фінляндія інвестує в завод із виробництва зеленого водню 70 млн євро

    Місто Харьявалта стане трампліном для водневої економіки Фінляндії

    Фото: sygic.com

    Інноваційний проект буде запущено в 2024 році

    Фінська компанія P2X Solutions інвестує 70 млн євро у будівництво в місті Харьявалта (неподалік Тампере, міста-побратима Києва) свого першого заводу з виробництва екологічно чистого водню в промислових масштабах, – повідомляє H2 View.

    Зараз компанія P2X Solutions виробляє зелений водень шляхом електролізу води з використанням відновлюваних джерел енергії, але в невеликих кількостях. А восени 2022 року розпочнуться будівельні роботи на підприємстві з масштабного виробництва екологічно чистого водню (потужність – 20 МВт) у промисловому парку Харьявалта.

    Передбачається, що розробка цього великомасштабного проекту дасть значний імпульс водневій економіці Фінляндії, оскільки країна прагне підтримувати водневу екосистему, що росте в ЄС, і декарбонізувати власну економіку. Будівництво заводу планується завершити у першій половині 2024 року.

    «Здорово, що наші інвестиції в Харьявалта запустять фінський ринок екологічно чистого водню та стануть кроком на шляху до суспільства загального добробуту з нульовим рівнем викидів. Ринок водню дозволить промисловості та транспортному сектору перейти до економії енергії, ми йтимемо в ногу з рештою Європи і рухатимемося до досягнення наших цілей зі скорочення викидів», – сказав генеральний директор компанії P2X Solutions Херкко Пліт.

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    Теги: ЄС інвестиції будівництво Фінляндія завод водень
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    Фінляндія інвестує в завод із виробництва зеленого водню 70 млн євро