Потужності вітряних електростанцій України в 2022 році зростуть на 60%

Загальна потужність вітроенергетичних станцій має зрости на 1 ГВт

Як заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, потужність вітроенергетичних станцій (ВЕС) в Україні протягом 2022 року може збільшитись приблизно на 1 ГВт, – повідомляє Kosatka.Media.

«Ті компанії, які встигли домовитися з виробниками на постачання вітряних турбін, планують до кінця 2022 року завершити свої проекти. Відтак вітроенергетика України збільшиться приблизно на 1 ГВт нових потужностей», – сказав Конеченков.

Серед майбутніх проектів, які можуть повністю або частково реалізуватись у 2022 році, він назвав такі об'єкти. Тилігульська ВЕС компанії «ДТЕК ВДЕ» (загальна потужність проекту – 500 МВт). Проект «Каланчак» компанії Vindkraft – 300 МВт. Южно-Українська вітроелектростанція (загальна потужність 300 МВт, власник «Хіро Азія Інвестмент» з Гонконгу). Друга черга Дністровської ВЕС (загальна потужність 100 МВт) компанії «Елементум Енерджі».

За даними голови правління Української вітроенергетичної асоціації, ще в 2019 році вітроенергетичні компанії отримали позитивні висновки на будівництво енергетичних об'єктів загальною потужністю близько 6,5 ГВт.

Сукупна встановлена потужність об'єктів відновлюваних джерел енергії в Україні станом на кінець 2021 року досягла 8,451 ГВт. При цьому загальна потужність вітроенергетичних станцій склала 1,673 ГВт, промислових сонячних електростанцій – 6,227 ГВт.