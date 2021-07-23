Вступна кампанія: сьогодні завершується подача е-заяв до вишів

Зарахування на бюджет відбуватиметься 9 серпня, а переведення на вакантні місця держзамовлення – не пізніше 19 серпня

Наступний етап вступної кампанії – оприлюднення рейтингових списків, яке має відбутися не пізніше 28 липня

У п'ятницю, 23 липня завершується подача заяв на вступ у заклади вищої освіти для вступників на основі повної загальної середньої освіти та наскрізного магістра на основі сертифікатів ЗНО. Про це повідомляє Міністерство освіт та науки.

«Сьогодні, 23 липня 2021 року, о 18:00 завершується прийом заяв та документів для вступників на бакалавра чи наскрізного магістра за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів і творчих конкурсів, якщо вони були складені з 1 до 13 липня», – йдеться у повідомленні.

Наступний етап вступної кампанії – оприлюднення рейтингових списків, яке має відбутися не пізніше 28 липня.

Подання оригіналів документів здійснюватиметься до 18:00 2 серпня (саме до цього часу необхідно або привезти документи, або ж надіслати поштою (з обов’язковим описом вкладень) чи електронною поштою з накладанням на сканкопії ЕЦП вступника). У такому разі надання оригіналів необхідних документів (якщо відправка електронною поштою) та укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

Зарахування на бюджет відбуватиметься 9 серпня, а переведення на вакантні місця держзамовлення – не пізніше 19 серпня.

Також для вступу до магістратури прийом заяв та документів завершується о 18:00 23 липня для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування.

До 30 липня тривають фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит.

Рекомендації для зарахування за державним замовленням надаються не пізніше 2 серпня. Вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 18:00 7 серпня. Наказ про зарахування за державним замовленням видається 12 серпня.

За даними ДП «Інфоресурс», оприлюдненими у Facebook, вступники на основі повної загальної середньої освіти подали 1 088 149 заяв. Вступники на основі вищої освіти – 148 498 заяв, вступник на основі молодшого спеціаліста – 96 916 заяв.

Нагадаємо, окупанти не випускали українських абітурієнтів на підконтрольні території.