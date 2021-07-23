У Сумах створили мурал, що символізує якісну освіту (фото)

Ідея проєкту полягає у поширенні інформації в суспільстві про 17 Глобальних Цілей сталого розвитку ООН

Будівлю корпусу №3 Сумського державного університету віднедавна прикрашає новий мурал. Про це повідомили у пресслужбі навчального закладу.

Фреска на стіні є символом однієї із цілей сталого розвитку ООН, а саме якісної освіти.

Проєкт реалізували працівники і студенти СумДУ у співпраці з громадською організацією «Центр освіти впродовж життя», за участі ГО BureauArt.

Ідея проєкту полягає у поширенні інформації в суспільстві про 17 Глобальних Цілей сталого розвитку ООН.

Нагадаємо, що Ціль №4 («Якісна освіта») полягає у забезпеченні якісної освіти і заохоченні можливостей навчання протягом усього життя для всіх.

Відомо, що деталі муралу розроблені студентами кафедри міжнародних економічних відносин Сумського державного університету за технологією Сommunity Аrt, мистецької практики, що полягає у взаємодії художників з місцевою спільнотою.

Проєкт здійснено в рамках міжнародного проекту «Art for Act» за підтримки EENCE – Мережі громадянської освіти країн Східного Партнерства Європейського Союзу.

Відповідно до плану міжнародного проєкту, мурали, присвячені одній із Цілей сталого розвитку, невдовзі з’являться у багатьох країнах Східного партнерства ЄС.

Додамо, що в парку «Відрадний» в Солом’янському районі Києва створили найдовший мурал на історичну тематику.

Раніше повідомлялося, що у Києві налічується 159 муралів.

На 25-поверховому новому будинку біля станції метро «Харківська» в Києві з'явився рекордний мурал. Він називається «Материнство» та уособлює одвічні сімейні цінності. Висота муралу становить 78 м, а загальна площа 1155 кв. м.

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