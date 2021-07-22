Вступна кампанія. Які спеціальності та виші найпопулярніші у 2021 році

За попередніми результатами, найчастіше українські абітурієнти хочуть поступити на філологію та право

За попередніми результатами, найчастіше українські абітурієнти хочуть поступити на філологію та право

Вступники на бакалаврат вже подали понад 886 тисяч електронних заяв

онад 190 тисяч вступників станом на 21 липня створили свої електронні кабінети, щоб подати документи до вищих навчальних закладів України. Це на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили у Міністерві освіти та науки.

Так, загалом було створено 190 777 е-кабінетів та подано 886 164 електронних заяв на різні спеціальності. Заяв загалом на 18% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

У МОН пояснюють, заяв більше, бо цьогоріч з закладів повної загальної середньої освіти випустилося на 4,8% школярів більше, ніж минулого року.

Майбутні бакалаври на основі повної загальної середньої освіти найчастіше обирають такі спеціальності (за кількістю поданих заяв):

філологія – 59 202;

право – 58 824;

менеджмент – 49 929;

комп'ютерні науки – 47 172;

середня освіта – 34 993;

журналістика – 34 726;

інженерія програмного забезпечення – 33 676;

психологія – 31 362;

маркетинг – 28 847;

економіка – 28 128.

Найпопулярнішими закладами вищої освіти серед вступників на бакалавра (за кількістю поданих заяв станом на 21 липня) є:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 38 878;

Львівський національний університет імені Івана Франка – 36 039;

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 33 038;

Національний авіаційний університет – 27 779;

Національний університет «Львівська політехніка» – 27 696;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 24 927;

Київський національний торговельно-економічний університет – 24 103;

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» – 18 994;

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 15 377;

Київський університет імені Бориса Грінченка – 14 445.

Окрім цього на основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра уже створено 40 329 електронних кабінетів та подано 78 588 заяв.

Найпопулярніші спеціальності та виші серед вступників у 2021 році

Як повідомляли у МОН, реєстрація електронних кабінетів для вступу на бакалаврат почалася з 1 липня. Прийом заяв і документів – з 14 липня. Він тривав до 16 липня для тих, хто вступає на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів. До 23 липня документи можна подати тим, хто вступає за результатами Зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 1 до 13 липня.

Вступні іспити та творчі конкурси відбудуться в кілька сесій з 1 до 13 липня включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень). З 14 до 23 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників на контракт;

співбесіди проводяться з 17 до 19 липня включно.

До слова, кожен п’ятий абітурієнт не склав ЗНО з історії України.

Цього року в Україні 550 учасників ЗНО набрали по 200 балів принаймні з одного предмету.

Основна сесія зовнішнього незалежного тестування тривала з 21 травня по 15 червня. З 29 червня розпочалася додаткова сесія ЗНО.

Нагадаємо, цього року мінімальний поріг у десять балів на ЗНО з математики не подолали аж 30% тих, хто писали тест.

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