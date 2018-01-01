Закон про освіту: Гриневич назвала позицію Угорщини неприйнятною

Україна не збирається змінювати скандальну сьому статтю освітнього закону

Міністр освіти і науки України Ліля Гриневич наголошує, що позиція Угорщини щодо необхідності збереження моделі вивчення усіх предметів угорською мовою до кінця навчального процесу в школах України неприйнятна. Вона заявила, що Україна готова виконувати рекомендації Венеційської комісії. Однак, підкреслила, що в цих рекомендаціях не



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Фото: Главком Міністр освіти і науки України Ліля Гриневич

Україна не збирається змінювати скандальну сьому статтю освітнього закону

Міністр освіти і науки України Ліля Гриневич наголошує, що позиція Угорщини щодо необхідності збереження моделі вивчення усіх предметів угорською мовою до кінця навчального процесу в школах України неприйнятна.

Вона заявила, що Україна готова виконувати рекомендації Венеційської комісії. Однак, підкреслила, що в цих рекомендаціях не міститься вимоги змінювати статтю 7 закону про освіту в частині мов в освітньому процесі для нацменшин, а саме на цьому наполягає Угорщина та представники угорської нацменшини на Закарпатті.

«Зате, вони нас зобов'язують видовжити перехідний період, і це з освітньої точки зору є цілком виправдано і правильно, тому, що нам треба перенавчити вчителів», - сказала Гриневич.

Також вона зазанчачила, що Україна не збирається змінювати статтю 7 освітнього закону. Також вона нагадала, що Міносвіти запропонувало проект для обговорення такої статті закону про загальну середню освіту, яка пропонує різні моделі для нацменшин.

«І ми застосовуємо модель, яка працює сьогодні в країнах Європейського Союзу, а саме в Естонії і Латвії, де впродовж навчання в школі збільшується кількість предметів державною мовою в різному темпі, в залежності від того, чи ця меншина належить до тої самої мовної групи... чи якщо це інші мовні групи, то звичайно, цим дітям треба довше освоювати українську мову», - сказала Гриневич.

«Але має бути доведене власне для національних меншин з європейськими мовами на кінець навчання в школі співвідношення «60 на 40». Постійно потроху запроваджується, коли діти вже готові, коли вони знають українську мову, баланс предметів. І ця модель вже працює в Європейському Союзі. Ми не вигадуємо якийсь велосипед, який звужує їх права», - наголосила міністр.

«Ми не приймаємо позицію, що ми маємо зберегти цю модель, яка є, коли усі предмети вивчаються угорською мовою до кінця навчання. Тому що ця модель показала себе абсолютно неефективною. Вона призводить до того, що більшість випускників не володіє вільно українською мовою», - підкреслила Гриневич.

Також вона сказала, що інформація, що представників угорської меншини не запросили на консультації, які мали відбутися 14 лютого, неправдивою.

«Це неправда, тому що у нас є всі підтвердження про запрошення», - резюмувала Гриневич.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна не запрошувала закарпатських угорців на консультації щодо мови освіти і звинуватив у початку «міжнародної кампанії брехні».

Як відомо, 16 лютого у Раду внесено законопроект про зміни в закон про освіту.

14 лютого Кабінет міністрів України схвалив проект змін до закону «Про освіту», який розширює період запровадження мовної норми. Рішення було ухвалене під час засідання уряду.

Як відомо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

Низка країн, зокрема Угорщина і Румунія заявили про «дискримінаційність» українського закону про освіту.

Джерело: УНІАН