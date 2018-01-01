Мовний скандал: Угорщина звинуватила Україну у «міжнародній кампанії брехні»

Міністр заявив, що Україна «розпочала міжнародну кампанію брехні проти Угорщини та закарпатських угорців»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна не запрошувала закарпатських угорців на консультації щодо мови освіти і звинуватив у початку «міжнародної кампанії брехні». [READ_MORE] Про це йдеться у повідомленні на сайті угорського уряду, пишуть українські ЗМІ. «Україна, яка прагне досягти європейської



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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто

Міністр заявив, що Україна «розпочала міжнародну кампанію брехні проти Угорщини та закарпатських угорців»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна не запрошувала закарпатських угорців на консультації щодо мови освіти і звинуватив у початку «міжнародної кампанії брехні».

Про це йдеться у повідомленні на сайті угорського уряду, пишуть українські ЗМІ.

«Україна, яка прагне досягти європейської інтеграції, нещодавно серйозно порушила міжнародні закони про захист меншин, дотримання яких також суворо вимагається Європейським союзом», - сказав Сіярто.

Міністр заявив, що Україна «розпочала міжнародну кампанію брехні проти Угорщини та закарпатських угорців», і що «закарпатські угорці не брали участь у нараді з українським урядом у Києві, де відбулися переговори щодо Закону України про освіту згідно з вимогами Венеціанської комісії».

Він також стверджує, що представників угорської меншини не запросили на обговорення нового законопроекту, що базується на вже прийнятому законі, і якщо б вони брали участь у цій зустрічі, «то вказали б на всі наміри і цілі прийнятого Закон про освіту, який грубо порушують міжнародне право та права закарпатських угорців, і який Європейський союз та Венеціанська комісія попросили Україну внести зміни».

«Угорщина закликає Україну призупинити виконання Закону про освіту, а не проводити міжнародну кампанію брехні, поки не дійде до угоди з закарпатськими угорцями про всі деталі», - сказав Сіярто, додавши, що «Україна повинна нарешті розпочати переговори з закарпатськими угорцями».

Як стало відомо сьогодні, 16 лютого, у Раду внесено законопроект про зміни в закон про освіту.

14 лютого Кабінет міністрів України схвалив проект змін до закону «Про освіту», який розширює період запровадження мовної норми. Рішення було ухвалене під час засідання уряду.

Як відомо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

Низка країн, зокрема Угорщина і Румунія заявили про «дискримінаційність» українського закону про освіту.