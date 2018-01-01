В уряді відповіли на «хамство і маніпуляції» Угорщини та схвалили зміни до мовної норми

Зміни до мовної норми закону «Про освіту» схвалено

Кабінет міністрів України схвалив проект змін до закону «Про освіту», який розширює період запровадження мовної норми. Рішення було ухвалене під час засідання уряду. За словами міністра освіти та науки Лілії Гриневич, Угорщина висуває маніпулятивні заяви та ультиматуми. Міністр відмітила, що МОН вже розпочав виконання рішення



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Зміни до мовної норми закону «Про освіту» схвалено

Кабінет міністрів України схвалив проект змін до закону «Про освіту», який розширює період запровадження мовної норми. Рішення було ухвалене під час засідання уряду.

За словами міністра освіти та науки Лілії Гриневич, Угорщина висуває маніпулятивні заяви та ультиматуми.

Міністр відмітила, що МОН вже розпочав виконання рішення Венеціанської комісії, щоби призвести закон «Про освіту» у відповідність до норм Ради Європи. У відповідь угорська сторона, вимагає від Києва додаткових поступок.

«Маніпуляції і шантаж з боку Угорщини, яка блокує засідання Комісії Україна-НАТО, полягають в тому, що нас змушують зупинити імплементацію закону. Такого немає в рекомендаціях Венеціанської комісії», - заявила вона. Крім того, вона повідомила, що представники угорської меншини відмовилися від консультацій щодо мови освіти.

У свою чергу, ситуацію прокоментував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Заява міністра (міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто - Ред.) хамська і неприпустима і ми не можемо залишити її без уваги. Такого відношення до України не може бути», - заявив він.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

Низка країн, зокрема Угорщина і Румунія заявили про «дискримінаційність» українського закону про освіту.

8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового закону України «Про освіту» стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.

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