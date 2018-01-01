У Раду внесено законопроект про зміни в закон про освіту

МОН вже розпочав виконання рішення Венеціанської комісії, щоб призвести закон «Про освіту» у відповідність до норм Ради Європи

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін у закон про освіту. Про це повідомляється на сайті парламенту. Зазначається, що уряд зареєстрував законопроект №8046 (про внесення змін в пункт з розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про освіту» щодо уточнення деяких



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МОН вже розпочав виконання рішення Венеціанської комісії, щоб призвести закон «Про освіту» у відповідність до норм Ради Європи

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін у закон про освіту. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зазначається, що уряд зареєстрував законопроект №8046 (про внесення змін в пункт з розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про освіту» щодо уточнення деяких положень). Зараз тексту документа на сайті Ради немає.

Нагадаємо, 14 лютого Кабінет міністрів України схвалив проект змін до закону «Про освіту», який розширює період запровадження мовної норми. Рішення було ухвалене під час засідання уряду.

Як відомо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

Низка країн, зокрема Угорщина і Румунія заявили про «дискримінаційність» українського закону про освіту.