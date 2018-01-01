Верховний комісар ОБСЄ підтримав двомовну освіту на Закарпатті
- Сьогодні, 05:58
-
Розсилка
Верховний комісар ОБСЄ Ламберт Заньєр
Комісар під час візиту на Закарпаття звернув особливу увагу на проблеми меншин в галузі освіти
Верховний комісар ОБСЄ з питань національних меншин Ламберто Заньєр за підсумками візиту до Закарпаття виступив із заявою на підтримку двомовної освіти в Україні.
Як повідомляє прес-служба ОБСЄ, комісар Заньєр відвідав Ужгород, село Соломоново, Мукачево та Берегово.
Верховний комісар звернув особливу увагу на проблеми меншин в галузі освіти. Він обмінявся думками щодо способів впровадження недавно прийнятого в Україні закону про освіту з владою, представниками національних меншин та освітянами.
Заньєр відвідав пілотну школу в регіоні, де вже впроваджується двомовне навчання.
«Двомовна освіта є ефективним способом знайти баланс між збереженням і просуванням ідентичності меншин, а також сприяє успішній соціальній інтеграції через посилення ролі державної мови», - сказав він.
Напередодні МЗС Угорщини заперечило наявність домовленостей з Україною щодо мовного закону.
Нагадаємо, 7 лютого у МЗС України повідомили про узгодження ключових питань з представниками Угорщини, в тому числі і шляхів врегулювання мовного питання.
Як відомо, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич повідомила, що Міносвіти вирішило відкласти мовний закон на п’ять років.
Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.
Низка країн, зокрема Угорщина і Румунія, заявили про «дискримінаційність» українського закону про освіту.
8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового закону України «Про освіту» стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.
Читайте також: Закон про освіту. Венеційська комісія погодилася з вимогами Лариси Ніцой?