Верховний комісар ОБСЄ підтримав двомовну освіту на Закарпатті

Комісар під час візиту на Закарпаття звернув особливу увагу на проблеми меншин в галузі освіти

Верховний комісар ОБСЄ з питань національних меншин Ламберто Заньєр за підсумками візиту до Закарпаття виступив із заявою на підтримку двомовної освіти в Україні. Як повідомляє прес-служба ОБСЄ, комісар Заньєр відвідав Ужгород, село Соломоново, Мукачево та Берегово. Верховний комісар звернув особливу увагу на проблеми меншин в галузі освіти.



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Верховний комісар ОБСЄ Ламберт Заньєр

Комісар під час візиту на Закарпаття звернув особливу увагу на проблеми меншин в галузі освіти

Верховний комісар ОБСЄ з питань національних меншин Ламберто Заньєр за підсумками візиту до Закарпаття виступив із заявою на підтримку двомовної освіти в Україні.

Як повідомляє прес-служба ОБСЄ, комісар Заньєр відвідав Ужгород, село Соломоново, Мукачево та Берегово.

Верховний комісар звернув особливу увагу на проблеми меншин в галузі освіти. Він обмінявся думками щодо способів впровадження недавно прийнятого в Україні закону про освіту з владою, представниками національних меншин та освітянами.

Заньєр відвідав пілотну школу в регіоні, де вже впроваджується двомовне навчання.

«Двомовна освіта є ефективним способом знайти баланс між збереженням і просуванням ідентичності меншин, а також сприяє успішній соціальній інтеграції через посилення ролі державної мови», - сказав він.

Напередодні МЗС Угорщини заперечило наявність домовленостей з Україною щодо мовного закону.

Нагадаємо, 7 лютого у МЗС України повідомили про узгодження ключових питань з представниками Угорщини, в тому числі і шляхів врегулювання мовного питання.

Як відомо, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич повідомила, що Міносвіти вирішило відкласти мовний закон на п’ять років.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

Низка країн, зокрема Угорщина і Румунія, заявили про «дискримінаційність» українського закону про освіту.

8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового закону України «Про освіту» стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.

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