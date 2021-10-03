Заступниця міністра освіти «приховала» гроші на рахунку в банку – НАЗК

Якщо суд стане на бік НАЗК, чиновниця буде змушена сплатити штраф

Світлана Даниленко не сказала в декларації грошові активи на 244 тис. грн

Заступниця міністра освіти Світлана Даниленко зазначила у своїй декларації за 2020 рік недостовірні дані про банківські рахунки та грошові кошти на них. Про це йдеться у висновку Національного агентства із питань запобігання корупції за результатами повної перевірки даної декларації, повідомляє «Слово і діло».

Світлана Даниленко не зазначила в декларації інформації про кошти на рахунку в Приватбанку ‒ 238 тис. грн. та у «Райффайзен Банк Аваль» ‒ 1 965 грн.

«Суб'єкт декларування у поясненні зазначив, що відомості, внесені до розділу «Грошові активи» декларації не збереглися. Водночас, відповідно до наявної інформації, в день подання суб'єктом декларації технічних несправностей та перебоїв у роботі інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», які б завадили поданню документів, не зафіксовано», ‒ зазначається у висновку Нацагентства.

Відтак за підрахунками НАЗК, недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму 244 тис. 191 грн.

«У діях суб'єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 172-6 КУпАП», ‒ підсумували у висновку повної перевірки.

Адміністративний протокол НАЗК передало до суду. Якщо суд стане на бік НАЗК, Світлана Даниленко буде змушена сплатити штраф 1000-2500 неоподатковуваних мінімумів (17 тис. ‒ 42,5 тис. грн.).

Світлана Даниленко має стаж державної служби понад 26 років. Її призначили на посаду заступника міністра освіти у грудні 2018 року. За даними НАЗК, окрім зарплати, заступниця міністра отримує пенсію ‒ 129 тис. грн. за 2020 рік.

Нагадаємо, Острозький районний суд Рівненської області визнав винною вчительку НВК «Мощаницька ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садочок» в умисному неподанні електронної декларації (ст. 366-3 Кримінального кодексу) і призначив покарання у вигляді 150 громадських робіт із позбавленням на рік обіймати посади в органах місцевого самоврядування.

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