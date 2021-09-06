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    Суд призначив сільській вчительці громадські роботи за неподання е-декларації

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    Жінка повністю визнала вину і щиро розкаялася - Суд призначив сільській вчительці громадські роботи за неподання е-декларації

    Жінка повністю визнала вину і щиро розкаялася

    Фото з відкритих джерел

    Протягом 2015-2020 років жінка була депутатом сільської ради

    Острозький районний суд Рівненської області визнав винною вчительку НВК «Мощаницька ЗОШ І-ІІІ ст. – дитячий садочок» в умисному неподанні електронної декларації (ст. 366-3 Кримінального кодексу) і призначив покарання у вигляді 150 громадських робіт з позбавленням на рік обіймати посади в органах місцевого самоврядування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 20 серпня.

    Справа в тім, що вчителька протягом 2015-2020 років була обрана депутаткою Милятинської сільської ради Острозького району. Однак до 1 квітня 2021 року не встигла подати електронну декларацію за 2020 рік.

    Суд вважав, що жінка мала можливість і достовірно знала про обов'язковість подання шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

    До суду надійшла угода про визнання винуватості. Вчителька повністю визнала вину і щиро розкаялася.

    Зауважимо, що санкція ст.366-3 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді штрафу від 42,5 тис. грн 51 тис. грн або громадські роботи від 150 до 240 годин, або обмеження волі до двох років, або позбавленням волі на один рік з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до років.

    Нагадаємо, ексдепутатці з Львівщини присудили громадські роботи, бо забула подати е-декларацію. За матеріалами справи, жінка не подала е-декларацію за 2020 рік (її треба було оприлюднити на сайті НАЗК до 1 квітня 2021 року).

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    Теги: декларація Рівненщина вирок
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    Суд призначив сільській вчительці громадські роботи за неподання е-декларації