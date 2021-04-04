У яких випадках банк може заблокувати картку

Коли банк може заблокувати картку, та що робити в таких випадках

Трапляються випадки, коли банк може заблокувати картку, що є дуже неприємною та завжди недоречною халепою. Експерти GSMinfo розповіли, в яких випадках банк може заблокувати карту і що робити, якщо це вже сталося.

Ви ввели неправильний ПІН-код

Деякі банки блокують карту на добу або більше, якщо ви тричі ввели неправильний ПІН-код в банкоматі або платіжному терміналі. Про блокування повідомлять через пуш-повідомлення, електронний лист або повідомлення на смартфон.

В окремих банках після п’яти неправильних спроб банкомат вилучить карту.

Що робити

Карти деяких банків розблокуються самі через добу. Якщо цього не відбудеться, подайте запит через інтернет-банк або зателефонуйте на гарячу лінію. Якщо вирішити проблему потрібно терміново, сходіть до найближчого відділення банку. Після перевірки вашої особистості співробітники офісу повернуть доступ до всіх послуг.

Якщо картку вилучив банкомат, заблокуйте її, повідомте в банк і попросіть перевипустити карту. Є невелика вірогідність, що зможете отримати захоплену карту назад – вам про це повідомить співробітник банку-власника банкомату. В цьому випадку уточніть, які документи потрібно принести з собою.

Банк підозрює шахрайство

Банки моніторять грошові операції і можуть призупинити сумнівний платіж або переказ. Це трапляється з різних причин:

картою оплачували покупки в різних країнах з невеликими перервами;

гроші знімали в різних банкоматах приблизно в один і той самий час;

картою намагалися оплатити покупку онлайн на незахищеному сайті;

картою вперше скористалися за кордоном.

Що робити

Банки можуть різними способами підтвердити, чи проводили цю операцію ви або хтось за вас, але зазвичай вони дзвонять клієнту. Якщо співробітник банку не додзвонився, зателефонуйте самі на гарячу лінію. Вас попросять підтвердити особистість – наприклад, назвати кодове слово.

У деяких випадках вас можуть запросити в офіс, щоб написати заяву.

Якщо плануєте користуватися картою в іншій країні, попередьте банк про це. Краще згадати навіть ті країни, в яких ви будете проїздом. Якщо збираєтеся оплачувати велику покупку, теж повідомте про це банк.

Важливо: повідомлення про блокування картки можуть виявитися шахрайськими. Якщо ви отримаєте дзвінок або повідомлення, де співрозмовник каже, що вашу картку заблокували і потрібно перевести гроші на інший рахунок, знайте, що це шахраї.

Ніколи не повідомляйте нікому по телефону дані вашої карти, коди з повідомлення, код на зворотному боці карти та іншу конфіденційну інформацію. Передзвоніть на гарячу лінію вашого банку, щоб дізнатися, чи дійсно виникли проблеми з картою.

Карту заблокували за борги

Гроші заарештовують, якщо власник, наприклад, не сплатив штрафи, податки або комунальні послуги. Підставою для цього є заява кредитора: податкової, комунальної компанії або дорожньої інспекції. Суд накладає арешт лише на ту суму, яка потрібна для сплати боргу.

Що робити

Чекати рішення суду. Якщо кредитор не доведе, що має право претендувати на ваші гроші, карту і рахунок розблокують. Арешт знімуть протягом 10 днів після рішення суду або сплати боргу.

Банк підозрює відмивання доходів

Якщо ви отримуєте великі суми з різних рахунків, а потім переводите їх в готівку, система може припустити, що ви відмиваєте нелегальні доходи. Спочатку банк відмовиться проводити платежі і попросить вас надати документи і пояснення до операцій, в тому числі – підтвердити, що гроші ви отримуєте законно.

Ще банк може заблокувати карту, якщо підозрює шахрайство. Він розірве договір і назавжди відмовиться вас обслуговувати. Також він буде зобов’язаний повідомити про це Державну службу фінансового моніторингу: тоді ви потрапите в «чорний список клієнтів» – базу даних людей та компаній, які, ймовірно, порушують закон про відмивання нелегальних доходів.

Що робити

Негайно зв’язатися з банком і переконатися, що карту заблокували через підозри, що ви відмиваєте доходи. Менеджер скаже, яка саме операція викликала блокування. Вам потрібно буде пояснити, що ви не маєте відношення до нелегальних доходів.

Довести законність операції допоможуть документи – чеки, квитанції, договори і довідки, які підтвердять витрати. Тоді банк розблокує карту, дозволить провести потрібну операцію і повідомить в Державну службу фінансового моніторингу, що вас потрібно видалити з бази порушників.

Якщо банк відмовиться визнати операцію законною, подавайте заяву до регулюючих органів: Нацбанк, Держспоживінспекцію або прокуратуру.