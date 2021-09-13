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    Економіка та фінанси

    Глава Бюро економічної безпеки вперше прокоментував свою багатомільйонну декларацію

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    Голова Бюро економічної безпеки&nbsp;Вадим Мельник&nbsp;розповів про свій заощадливий спосіб життя - Глава Бюро економічної безпеки вперше прокоментував свою багатомільйонну декларацію
    Голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник розповів про свій заощадливий спосіб життя
    фото: kosatka.media

    Вадим Мельник визнав, що має «певні активи за спиною»

    Голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник пояснив свою багатомільйонну декларацію заощадливим способом життя. Про це він сказав в інтерв'ю «Суспільному».

    «Я ці грошові кошти заробляв не за один рік. В нас філософія з дружиною така, що ми живемо заощадливо. Не зажимаємося, але накопичуємо статки, щоб краще жити. Якщо ми хочемо розширити житлову площу, ми йдемо до цього і ми її розширяємо. Якщо нам хотілось купити більш престижну іномарку – ми її купили», заявив Мельник.

    Він також визнав, що має «певні активи за спиною» і може пишатися, що вони разом з дружиною «змогли накопичити та придбати їх.

    Мельник розказав, що під час роботи на державних посадах отримував зарплату понад $1000 в еквіваленті, а зараз – понад 40 тисяч гривень. Крім того, доклалася його дружина, яка є приватним підприємцем. Зокрема, за словами Мельника, саме вона купила квартиру в Туреччині.

    Як відомо, 20 серпня Кабінет міністрів України офіційно призначив колишнього голову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

    Зазначимо, що Мельник понад 14 років проходив службу в податковій міліції. У 2014-2016 роках був керівником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС.

    Очолював Державну фіскальну службу з кінця 2020 року.

    Згідно з декларацією Мельника, його дружина володіє двома салонами краси в Ірпені на Київщині. Також родина має у власності квартиру в Києві на 159 «квадратів», квартиру в Одесі, три квартири в Ірпені, нежитлові приміщення у Києві та Ірпені, квартиру в Туреччині на 75 м2, земельну ділянку у Сумській області та Ірпені та позашляховик Range Rover 2014 року з причепом. Загальна вартість майна, яку вказав Мельник, сягає понад 7,5 млн грн.

    Також близько 3 млн гривень залишаються на рахунках нового голови Бюро економічної безпеки та його дружини.

    Раніше повідомлялося, що на крісло очільника Бюро економічної безпеки претендували понад 50 осіб.

    Бюро почне роботу 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже перебуває в процесі ліквідації.

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    Теги: ДФС нерухомість гроші фіскальна служба декларація дружина
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    Глава Бюро економічної безпеки вперше прокоментував свою багатомільйонну декларацію