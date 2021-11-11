«Стирчать ноги з-за столу». Кличко пригадав курйозний випадок із Борисом Джонсоном

Віталій Кличко розповів, якою людиною йому здався Борис Джонсон під час особистого спілкування

Лідер «Удару» пояснив, чим західні політики відрізняються від вітчизняних

Український спортсмен та міський голова Києва Віталій Кличко в ефірі ток-шоу «Народ проти» на телеканалі «Україна 24» згадав своє знайомство та спілкування із чинним прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном, який на той момент був мером Лондона.

«Я пам’ятаю нашу зустріч. До нього в офіс приїхали, він на стільці сидить, розхитується та розхитується. В один момент: бах! І стирчать ноги з-за столу. Таке враження, що нічого не відбулося. Він встав, обтрусився. Каже: «Вибачте, ну, щось там зі стільцем». І починає далі говорити», – пригадав Кличко.

Також очільник партії «Удар» пригадав, що Джонсон неодноразово, хоча, можливо, і з метою політичного піару, ночував на вулиці із бездомними. (Нагадаємо, в січні 2015 року Джонсон заночував на вулиці, таким чином запустивши кампанію зі збору допомоги бездомним ветеранам Великої Британії).

Загалом, на думку Віталія Кличка, європейські політичні діячі є більш відкритими у спілкуванні з простими людьми.

«Я вдячний спорту. Він дав мені можливість зустрічатись зі світовими зірками, з президентами різних країн, з дуже впливовими людьми. І я роблю все, щоб використовувати цей потенціал, ці зв’язки на користь нашій країні»,– підсумував український політик.

Нагадаємо, британський прем’єр Борис Джонсон має великий інтерес щодо українських справ і цілком може відвідати Україну найближчим часом. Таку думку посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс висловила в інтерв’ю «Главкому».

Слід зазначити, що Борис Джонсон двічі був в Україні як міністр закордонних справ.

Нагадаємо, перед нещодавнім кліматичним самітом у Глазго прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон провів розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Політики, зокрема, зачепили питання військового конфлікту в Україні та окупацію українських територій.

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