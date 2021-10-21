Кличко та Зеленський вперше за рік зустрічалися на Банковій

Віталій Кличко і Володимир Зеленський перетнулися ще на заходах на честь 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру

За даними джерел, Кличко та Зеленський домовилися припинити гостру фазу протистояння

19 жовтня мер Києва Віталій Кличко та президент України Володимир Зеленський вперше за останній рік провели зустріч на Банковій.

За інформацією «Главкома», мер пробув на Банковій майже дві години. Запрошенню передував ряд тактичних кроків з обох сторін.

Як кажуть джерела «Главкома», сторони домовилися припинити гостру фазу протистояння і навіть проговорили можливу корекцію законопроєкту про столицю під час проходження другого читання у Верховній Раді.

Меру залишать господарські функції у столиці, виконавчий орган перейменують у магістрат, а нова структура, яка називатиметься КМДА, – матиме наглядову функцію за законністю прийнятих мером і Київрадою рішень.

На зустріч також був запрошений і міністр розвитку громад Олексій Чернишов. Який фактично був представлений Кличку, як майбутній глава КМДА.

Нагадаємо, 20 жовтня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти закон про столицю з урахуванням правок.

На засіданні парламентського комітету мер Києва Віталій Кличко виклав вимоги до закону про столицю.

Кличко наголосив, що закон про столицю не повинен порушувати Конституцію України та не має передбачати скасування власних виконавчих органів Київської міської ради.

Нагадаємо, у вересні цього року комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розпочав процес перегляду правок до законопроєкту №2143-3 «Про місто Київ – столицю України».

У вересні 2019 року у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України – місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради.

23 вересня 2019 року з подачі київського міського голови у Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроєкт про столицю.

Нагадаємо також, що нещодавно ДБР заявило, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва.

У відповідь Кличко закликав Державне бюро розслідувань не дискредитувати правоохоронний орган своїми заявами, а за наявності доказів про зловживання столичної влади – передавати справи до суду.

Київ уклав меморандум з юридичною компанією щодо аналізу та юридично-правової оцінки корупційних звинувачень, висунутих на адресу влади міста останніми місяцями.



