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    Кличко заінтригував заявою про об'єднання з Разумковим

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    Віталій Кличко не виключає можливості об'єднання з Дмитром Разумковим - Кличко заінтригував заявою про об'єднання з Разумковим
    Віталій Кличко не виключає можливості об'єднання з Дмитром Разумковим
    фото з відкритих джерел

    Мер Києва відповів, чи готовий він до об'єднання з ексспікером Ради

    Мер Києва Віталій Кличко прокоментував можливість об'єднання із колишнім спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим. В інтерв'ю «Гордону» міський голова столиці не відкинув такої можливості.

    «Чи готовий я до об'єднання з Разумковим? Якщо буде можливість такого союзу і це йтиме в плюс, я не виключаю», – сказав Кличко.

    До цього Разумков заінтригував своєю заявою про об’єднання з Арсеном Аваковим.

    Раніше Разумков розповів, як викликав істерику в «слуг народу» (відео).

    Як повідомлялося, Разумков створює у парламенті міжфракційне об’єднання «Розумна політика». До нього увійдуть 25 депутатів, переважна більшість – з фракції «Слуги народу».

    Раніше соратник Разумкова анонсував «Главкому» створення нового політпроєкту.

    До слова, Разумков побачив «новий тренд» у діяльності керівництва «Слуги народу».

    Також Разумков прокоментував свої президентські амбіції.

    Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

    Детальніше читайте у матеріалах «Главкома»:
    Теги: Віталій Кличко Київ політика мер Дмитро Разумков Розумна політика
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    Кличко заінтригував заявою про об'єднання з Разумковим