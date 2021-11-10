Кличко заінтригував заявою про об'єднання з Разумковим

Віталій Кличко не виключає можливості об'єднання з Дмитром Разумковим

Мер Києва відповів, чи готовий він до об'єднання з ексспікером Ради

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував можливість об'єднання із колишнім спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим. В інтерв'ю «Гордону» міський голова столиці не відкинув такої можливості.

«Чи готовий я до об'єднання з Разумковим? Якщо буде можливість такого союзу і це йтиме в плюс, я не виключаю», – сказав Кличко.

До цього Разумков заінтригував своєю заявою про об’єднання з Арсеном Аваковим.

Раніше Разумков розповів, як викликав істерику в «слуг народу» (відео).

Як повідомлялося, Разумков створює у парламенті міжфракційне об’єднання «Розумна політика». До нього увійдуть 25 депутатів, переважна більшість – з фракції «Слуги народу».

Раніше соратник Разумкова анонсував «Главкому» створення нового політпроєкту.

До слова, Разумков побачив «новий тренд» у діяльності керівництва «Слуги народу».

Також Разумков прокоментував свої президентські амбіції.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.