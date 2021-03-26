Кличко розповів, хто очолить виконком партії УДАР

За словами Кличка, з призначенням Палатного розпочинається новий етап у розвитку політсили

Головою виконкому партії УДАР став один з лідерів партії Артур Палатний. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі.

«Хочу повідомити про позитивні зміни в «УДАРі» – виконком партії очолив наш багаторічний соратник, один з лідерів партії, Артур Палатний. Людина, яка в «УДАРі» від моменту створення», – написав він.

За словами Кличка, з призначенням Палатного розпочинається новий етап у розвитку політсили.

«Артур Палатний є професіоналом та досвідченим управлінцем. З його призначенням розпочинається новий етап у розвитку партії УДАР. Наша мета сьогодні – повернути віру українців в те, що успішна українська держава можлива», – зазначив він.

Нагадаємо, Кличко назвав маніпуляцією прохання перевізників заборонити роботу маршруток