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    Кличко розповів, хто очолить виконком партії УДАР

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    Артур Палатний&nbsp;в &laquo;УДАРі&raquo; від моменту створення партії - Кличко розповів, хто очолить виконком партії УДАР
    Артур Палатний в «УДАРі» від моменту створення партії
    фото:Совісті.net

    За словами Кличка, з призначенням Палатного розпочинається новий етап у розвитку політсили

    Головою виконкому партії УДАР став один з лідерів партії Артур Палатний. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі.

    «Хочу повідомити про позитивні зміни в «УДАРі» – виконком партії очолив наш багаторічний соратник, один з лідерів партії, Артур Палатний. Людина, яка в «УДАРі» від моменту створення», – написав він.

    За словами Кличка, з призначенням Палатного розпочинається новий етап у розвитку політсили.

    «Артур Палатний є професіоналом та досвідченим управлінцем. З його призначенням розпочинається новий етап у розвитку партії УДАР. Наша мета сьогодні – повернути віру українців в те, що успішна українська держава можлива», – зазначив він.

    Нагадаємо, Кличко назвав маніпуляцією прохання перевізників заборонити роботу маршруток

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    Теги: Віталій Кличко УДАР
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