Прем'єр Британії обговорив із Путіним війну в Україні

Також сторони спілкувалися про Афганістан та клімат

Джонсон розказав Путіну про двосторонні труднощі

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон сьогодні провів розмову з президентом Росії Володимиром Путіним перед кліматичним самітом. Політики, зокрема, зачепили питання військового конфлікту в Україні та окупацію українських територій. Про це повідомляють пресслужби уряду Британії та Кремля.

Як повідомляють на Даунінг-стріт, глава британського уряду наголосив у розмові з Путіним на важливості суверенітету України. А очільник Росії, як стверджують в Кремлі, виклав Джонсону своє бачення урегулювання конфлікту на Донбасі з виконанням мінських домовленостей.

Також сторони обговорили кліматичні проблеми, ситуацію в Афганістані, а також ядерні переговори з Іраном.

«Прем'єр-міністр дав зрозуміти, що нинішні відносини Британії з Росією не ті, які нам потрібні. Він сказав, що зберігаються значні двосторонні труднощі, в тому числі отруєння в Солсбері у 2018 році», – заявили у пресслужбі Джонсона.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Російська Федерація повинна видати трьох своїх громадян, які підозрюються в отруєнні колишнього розвідника Сергія Скрипаля у 2018 році.

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