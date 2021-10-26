  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Прем'єр Британії обговорив із Путіним війну в Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Також сторони спілкувалися про Афганістан та клімат - Прем'єр Британії обговорив із Путіним війну в Україні
    Також сторони спілкувалися про Афганістан та клімат
    Фото: Xinhua/Global Look Press

    Джонсон розказав Путіну про двосторонні труднощі

    Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон сьогодні провів розмову з президентом Росії Володимиром Путіним перед кліматичним самітом. Політики, зокрема, зачепили питання військового конфлікту в Україні та окупацію українських територій. Про це повідомляють пресслужби уряду Британії та Кремля.

    Як повідомляють на Даунінг-стріт, глава британського уряду наголосив у розмові з Путіним на важливості суверенітету України. А очільник Росії, як стверджують в Кремлі, виклав Джонсону своє бачення урегулювання конфлікту на Донбасі з виконанням мінських домовленостей.

    Також сторони обговорили кліматичні проблеми, ситуацію в Афганістані, а також ядерні переговори з Іраном.

    «Прем'єр-міністр дав зрозуміти, що нинішні відносини Британії з Росією не ті, які нам потрібні. Він сказав, що зберігаються значні двосторонні труднощі, в тому числі отруєння в Солсбері у 2018 році», – заявили у пресслужбі Джонсона.

    Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Російська Федерація повинна видати трьох своїх громадян, які підозрюються в отруєнні колишнього розвідника Сергія Скрипаля у 2018 році.

    Читайте також:
    Теги: Борис Джонсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Прем'єр Британії обговорив із Путіним війну в Україні