Кличко перевірив, як ремонтують колектор на лівому березі столиці



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Кличко говорить, що колектор після завершення робіт колектор обслуговуватиме будинки, де мешкає близько 100 тисяч людей

Оновлений колектор планують запустити у 2021 році, - мер Києва

Мер Києва Віталій Кличко перевірив реконструкцію Шліхтерівського каналізаційного колектора, що обслуговує житлові масиви лівого берега столиці.

За словами мера, Шліхтерівський каналізаційний колектор один з найстаріших на лівобережній частині Києва. «Його ввели в експлуатацію 55 років тому. Він забезпечує водовідведення житлових масивів Лівобережний, Русанівка і Березняки», - сказав Кличко.

Київський мер говорить, що колектор після завершення робіт колектор обслуговуватиме будинки, де мешкає близько 100 тисяч людей. Також оновлення колектора дозволить підвищити надійність транспортування стічної води, убезпечить прилеглу територію від можливих техногенних наслідків.

«Частину підготовчих робіт тут здійснили. Вже замінили ділянку протяжністю близько одного кілометра. І невдовзі приступлять до основної частини реконструкції. У 2021 році ми плануємо запустити в експлуатацію абсолютно новий колектор. Нові комунікації мають антикорозійний захист і слугуватимуть, за словами фахівців, близько 100 років», - додав Кличко.

Загальна протяжність колектора після завершення всіх робіт становитиме 4 тисячі 279 метрів. Загальна вартість робіт – понад 600 мільйонів. На цей час місто вже виділило майже 150 мільйонів.

Нагадаємо, що у 2017 році в столиці ввели в експлуатацію нову нитку головного каналізаційного колектора. Старий колектор ще у 1999 році був визнаний аварійним і давно потребував капітального ремонту. Подальша його експлуатація могла спричинити масштабну екологічну катастрофу не лише в столиці, а й в масштабах всієї країни.

Минулого року міська влада повернула в управління теплоенергетичний комплекс столиці і розпочала заміну зношених тепломереж на найбільш аварійних ділянках. У 2019-му замінили 130 км мереж, цього року планують оновити ще 150 км. Загалом у столиці понад 10 тисяч км мереж – теплових, водопровідних, каналізаційних та газових. І більше половини з них потрібно замінити.

Як повідомлялося, Кличко призначив нового заступника.