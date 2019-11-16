Голова профспілки держслужбовців закликав українців не вважати усіх чиновників негідниками



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На держслужбі працює безліч порядних людей - голова профспілки держслужбовців

«Треба відбілювати імідж держслужбовця в очах суспільства», - Піжук

Голова профспілки держслужбовців Юрій Піжук запевняє, що на держслужбі працює безліч порядних людей. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому». Піжук зазначає, що в кожній професії та галузі є люди порядні, а є не дуже.

«Держслужбовець – це той же найнятий працівник, тільки державою. Є система оцінки його дій, але огульно називати всіх негідниками є вкрай неприйнятним явищем», - вважає голова профспілки.

На думку Піжука, політики весь час заграють із суспільством, в тому числі, балансуючи на його настроях, при цьому нівелюючи сам статус держслужбовця.

«Ми не перший рік говоримо про те, що треба відбілювати імідж держслужбовця в очах суспільства», - зазначає голова профспілки.

При цьому Піжук наголошує, що держслужбовців має бути стільки, скільки їх потрібно на тому чи іншому напрямку роботи.

«Треба виходити з функцій, які держава взяла на себе і має виконувати. І лише виходячи з цього, казати про кількість людей, які будуть їх виконувати. Математичний підхід, коли називають якісь відсотки, які варто скоротити – це лише емоції», - впевнений голова профспілки держслужбовців.

Як повідомлялося, минулого року під час презентації бюджету на 2019 рік, Мінфін представив чотири показники, за рахунок яких мав бути збалансований бюджет. Серед них два прямо стосувались державних службовців. Зокрема замороження видатків на функціонування державних органів на рівні 2018 року та скорочення на 30% державних службовців в райдержадміністраціях.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав знизити витрати на утримання чиновників на 10%. З 2020 року на 18,5 тисяч скорочується гранична чисельність працівників райдержадміністрацій. Зараз таких близько 48 тисяч.

У червні цього року уряд видав постанову, що передбачала фактичне скорочення працівників райадміністрацій на 50%, адже представники сформованих Об’єднаних територіальних громад перебрали на себе більшість функцій райадміністрацій. Відповідна постанова про скорочення була прийнята ще на початку місяця, але її досі не оприлюднено. Відповідно, процес звільнення ще не запущений. І хоча в Кабміні й запевняють, що намагатимуться знайти звільненим роботу в нових громадах, очевидно, що вдасться працевлаштувати далеко не всіх.

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